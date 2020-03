https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anunció Trump en conferencia de prensa EE.UU. aprueba el uso de un tratamiento contra la malaria en pacientes con coronavirus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dio luz verde para prescribir hidroxicloroquina a los pacientes infectados con coronavirus.

Originalmente, este fármaco fue diseñado para curar la malaria pero según un estudio, podría ayudar en la recuperación de las personas con covid-19.

“Esta va a ser una conferencia muy importante”, dijo el presidente Donald Trump al comienzo de la rueda de prensa. Entonces hizo una serie de anuncios esperanzadores sobre el combate contra la pandemia de coronavirus.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, dijo el mandatario.

“También estamos estudiando una droga producida por Gilead, el Remdesivir, usada para otros propósitos, que parece tener muy buenos resultados para este virus. Está muy cerca de ser aprobada por la FDA. No puedo decir el mucho aprecio que tenemos con lo que están haciendo, son patriotas", agregó.

