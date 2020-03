Venado Tuerto: se intensifican las medidas para evitar el Coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al igual que está sucediendo en diferentes lugares del país, las ciudades del interior provincial también se rodean de medidas para prevenir la llegada del COVID-19. Tal es el caso de Venado Tuerto, que desplegó una serie de normas para resguardar a la población. Hasta el momento y de acuerdo a la información oficial brindada por el Gobierno de Santa Fe, cuenta con un solo caso en estudio.

En primer lugar, fueron suspendidas hasta fines de marzo las actividades en salones de fiestas, teatros, peloteros, gimnasios, cines y otros eventos en el shopping. También se sigue insistiendo con la obligatoriedad e importancia de cumplir la cuarentena de 14 días por parte de todos los ciudadanos que viajaron al cualquier país. Para ello, trabajan en conjunto las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, con los trabajadores municipales, realizando controles estrictos casa a casa.

Además, los representantes de diferentes supermercados de la ciudad, acordaron regularizar el control y el distanciamiento de las personas en estos lugares. Mientras que quedaron prohibidas las prácticas y torneos de cualquier deporte (amateur o comercial), peloteros, salones de fiestas, fiestas y reuniones sociales particulares (incluye peñas), confiterías bailables, discotecas, cantinas, gimnasios, piletas de natación, cines, teatros, videojuegos, bibliotecas, centros culturales, clubes e instalaciones anexas (bares). También se prohíben visitas a geriátricos, casas de tercera edad u hogares de adultos mayores.

Masiva notificación para cumplir con la cuarentena

El fiscal regional Alejandro Sinópoli confirmó que por lo menos unas 200 personas que llegaron desde hace unos días desde el exterior a Venado Tuerto, en distintas fechas, fueron notificadas en forma personal sobre las restricciones que rigen en esta provincia para quienes cumplen con esa condición. El jefe regional señaló que, a los efectos de poder hacer un seguimiento de cumplimiento de lo ordenado, se decidió centrar la información en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que creó una plataforma digital que permite optimizar recursos y a efectuar un riguroso control sobre el acatamiento de la cuarentena.

En otro punto el funcionario recordó que también se reciben las denuncias de los vecinos en caso de conocerse algún caso de infracción, la que puede realizarse por Internet en el sitio web mpafr3.net.ar.

Solicitan la suspensión de cortes de luz y gas por treinta días

De acuerdo al cumplimiento del “aislamiento social”, el presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini, solicitó que por 30 días se eviten cortes de luz y gas a los vecinos en situación de deuda. Al respecto, señaló: “Muchos vecinos se verán imposibilitados de acceder al pago de los servicios, teniendo en cuenta las medidas preventivas que nos protegen de esta pandemia que dificultan el traslado y los tiempos de poder efectuar el pago. Por ello emitimos esta solicitud a la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto y a Litoral Gas”.

Es importante destacar que esta medida no implica el no pago del servicio, ni tampoco la condonación de la deuda, la cual se analizará en su momento. Con este pedido solo se pretende que el servicio no se corte en época de emergencia sanitaria.

La propuesta del concejal radical contempla a muchas familias que sufrirán el impacto económico durante este tiempo del Covid 19. Por ende, Pellegrini considera que desde el Estado se deben tomar las medidas necesarias para garantizar los servicios básicos en cada hogar.

Medidas especiales

El director del Hospital Alejandro Gutiérrez, Daniel Alzari, aseguró que el nosocomio cuenta con todos los insumos y las medidas para atender a los pacientes que lleguen, y en caso de requerir internación, hay diez camas de terapia intensiva con la posibilidad de habilitar otra sala con cinco camas. A su vez, existen ocho respiradores adaptados para utilizar en esta contingencia.

Luego remarcó que más allá de tener lista la estructura hospitalaria, “lo más importante es que la gente tome los recaudos de quedarse en sus casas, no trasladarse, acudir al médico ante algún síntoma. De igual manera, informó que desde el Hospital decidieron suspender por noventa días las cirugías programadas y sólo atender en los consultorios externos a pacientes de urgencia o con síntomas, establecer una circulación exclusiva para pacientes con síntomas respiratorios y habilitar una sala de espera en el hall central para evitar hacinamiento. También se restringen visitas a la internación, entre otras medidas.



Gendarmería, en la calle

Las autoridades del Gobierno de Venado Tuerto se reunieron con representantes con fuerzas de seguridad (provinciales y nacionales) para reforzar el cumplimiento de las medidas preventivas, en la búsqueda de resguardar la salud de los vecinos.

En este sentido, plantearon la posibilidad de implementar controles para evitar la aglomeración de personas en plazas y otros espacios públicos. De hecho, en concordancia con este accionar, la camioneta de Gendarmería con sus altoparlantes ya comenzó a contribuir con recomendaciones de cuarentena y control urbano a efectos de reducir la circulación innecesaria.

Llegó a la terminal un colectivo proveniente de Brasil y se implementó el protocolo

Autoridades del Municipio llevaron a cabo el procotolo con los 29 pasajeros que llegaron esta semana a la Terminal de Venado Tuerto proveniente de Brasil. El personal de sanidad fue avisado por sus pares de Junín y Villa Cañás, donde ya habían bajado pasajeros.



Luego del protocolo personalizado y del retiro de los pasajeros, procedieron a la desinfección preventiva por parte de personal municipal de control de vectores. La unidad, permaneció por 24 horas con faja y custodiada en la Terminal para que cumpla efecto el producto desinfectante.