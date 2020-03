Trabajo en suspenso y concientización

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director técnico santafesino se mudó a Formosa en octubre del año pasado para hacerse cargo del primer equipo de San Martín de esa ciudad. Hoy, después de varios meses, está cumpliendo con los objetivos de mantener al equipo en la categoría. Analiza el presente y piensa en un futuro inmediato.

El fútbol en nuestro país y en todo el mundo quedó detenido, pero en estos tiempos de súper profesionalización de este deporte, los jugadores no pueden otorgar ventajas de cara a la reanudación de cada competencia, lo cual todavía no tiene una fecha cierta y no la tendrá en los próximos días. En lo que respecta a San Martín de Formosa, los preparadores físicos (Gerardo Sellares y Lautaro Olivera) que trabajan junto al entrenador Ricardo Pancaldo, entregaron indicaciones para los futbolistas para que sigan una rutina en sus casas.

“Es un gusto saber de ustedes”, comenzó diciendo Pancaldo. “Acá en Formosa, capital, al ser una ciudad fronteriza se mantiene mucho la cautela. El dengue es la mayor preocupación ya que hay muchos casos. Hoy el club está cerrado para todas las actividades no profesionales que son muchas. Nosotros, con el plantel del Federal A de Fútbol, seguimos con los entrenamientos, con la salvedad de que cada uno toma sus propios recaudos: el jugador se lleva su propia agua y su ropa, luego se ducha en su casa. Hoy, tenemos a un bioquímico que está en el club y que hace los análisis y controles permanentes o cada vez que un deportista lo solicita”, dijo.

—¿Cómo es la atención médica para todos, en general?

—Cuando aparecen algunas líneas de fiebre o dolor en el cuerpo se lo trata enseguida. En esta ciudad hay un hospital de alta complejidad, uno de los más importantes del país. Por el momento está todo bajo control y no tenemos contagiados, pero sí seguimos muy preocupados por el dengue.

—¿Cómo es el día a día?

—El día a día es estar atento a todo, a cada detalle. Insisto, el cierre de las fronteras es lo mejor que nos ha pasado. La gente tomó conciencia y sabe que el coronavirus es un tema de actualidad y que debe ocuparnos. Hoy, en Formosa capital, tenemos 500 casos de dengue y eso también nos tiene ocupados y preocupados a todos. El miércoles le dio positivo a un jugador del plantel y por eso las medidas se extremaron al máximo.

—¿Cómo sigue esto?

—Debemos cuidarnos y seguir con las indicaciones oficiales. Hoy, las tareas para el plantel ya son para el hogar. Nosotros, como cuerpo técnico, estamos atentos a lo que pasa con cada integrante del grupo. Debemos seguir trabajando para sustentar nuestros gastos, fundamentalmente proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Hoy, los clubes deben actuar como verdaderos educadores en todo el sentido de la palabra. Los chicos deben conocer la realidad para poder afrontarla con herramientas válidas y saber lo que sucede en el día a día. Si hay un problema de salud, una consulta al médico o la presencia de un bioquímico es fundamental.

—¿Cuál es tu visión para un futuro inmediato?

—Que debemos unirnos más que nunca. Al virus lo frenamos entre todos. A mi entender debemos ayudarnos entre todos. Eso sería una mirada diferente del país que todos queremos. Nosotros como santafesinos tenemos experiencia con la inundación del 2003, cuando muchos nos quedamos con lo puesto y pudimos volver a nuestra casa después de dos años; además, mucha gente perdió la vida.

Este tipo de cosas tendría que servirnos como ejemplo para manejar esta situación que nos aqueja y cuidarnos entre todos. Hoy, debemos dejar de ser la sociedad individualista que tenemos, la del “sálvese quien pueda y el que no, que se embrome”. Debemos demostrar con hechos que maduramos, que el materialismo es efímero y que las pestes u otras catástrofes no hacen distinción de razas ni de cuentas corrientes.