https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.03.2020 - Última actualización - 16:58

16:56

El basquetbolista argentino que juega en la serie D de la Liga italiana, dijo que “Calabria (donde vive) es una de las regiones con menor casos de coronavirus de Italia, con 114 y dos fallecidos, pero al estar al sur del país también es una de las que peor sistema sanitario posee”.

Gabriel González, desde Italia "Hay mucho temor de que la curva de casos ascienda" El basquetbolista argentino que juega en la serie D de la Liga italiana, dijo que “Calabria (donde vive) es una de las regiones con menor casos de coronavirus de Italia, con 114 y dos fallecidos, pero al estar al sur del país también es una de las que peor sistema sanitario posee”.

El basquetbolista argentino Gabriel González, quien actúa en un club de la Serie D de Italia, ubicado en la región de Calabria, aseguró: “Calabria es una de las regiones con menor casos de coronavirus de Italia, con 114 y dos fallecidos, pero al estar al sur del país también es una de las que peor sistema sanitario posee”, comenzó explicando González a Télam por vía telefónica desde Praia a Mare, la localidad de la provincia de Cosenza en la que juega en el club Atlética Putignano. “Por eso acá hay mucho temor de que la curva ascienda, ya que todos los calabreses que trabajaban en el norte del país, especialmente en Milán, se vinieron para acá en cuanto se decretó el cese de actividades, y con ellos también puede venir el virus al centro-sur. Eso hace que en estos momentos exista un gran temor al contagio en la población de esta zona”, advirtió.

González, de vasta trayectoria en el básquetbol argentino antes de llegar a Italia hace 17 años, jugó en Quimsa de Santiago del Estero, River, Racing y Central Entrerriano, de Gualeguaychú. “Acá hay mucho control y no se puede salir a la calle. Lo que pasa es que las que más contagian son las personas sin síntomas y desde que comenzó esta semana hubo muchos fallecimientos”, apuntó. “Es que en Italia se comprobó que los chicos son esencialmente transmisores del virus porque se convierten fácilmente en portadores sanos, y por eso los primeros establecimientos que se cerraron fueron las escuelas, y ya avisaron que no prevén reanudar las clases hasta después de las Pascuas”, puntualizó.

El argentino, de 40 años, que transita por la parte final de su carrera basquetbolística profesional y jugó en el club Basket Cassino de la Serie B italiana, remarcó que “en los últimos días recién se cerraron las estaciones de trenes y los aeropuertos. Es que la gente recién empezó a tomar conciencia de la gravedad del tema cuando ya todo estaba muy avanzado. Entonces, como no se tomaron medidas de arranque, cuando suspendieron las clases todos se fueron de vacaciones”, indicó.

“Y en el básquetbol, por ejemplo, la actividad se suspendió y después se volvió a jugar hasta mediados de la semana pasada. Recién a partir del 10 de marzo interrumpieron la competencia. Sin ir más lejos, Milan iba a actuar como local en un partido por la Euroliga y lo querían llevar a Berlín, porque en Alemania estaba menos complicado. Al final se postergó todo”, ejemplificó.

Este ala pivote de gran contextura física que desarrolló la mejor parte de su carrera deportiva en Italia, está en permanente contacto con sus familiares de la Argentina y a través de lo que le cuentan tiene la sensación de que “allá no llegó la paranoia por esta pandemia. Estos días les estuve explicando a mis familiares en Buenos Aires que en Italia se empezaron a conocer los primeros casos de coronavirus el 23 de febrero pasado, pero nadie se lo tomó en serio. Por eso después hubo un contagio exponencial. De hecho ya se cambió en tres oportunidades la fecha probable de reanudación de las clases”, precisó.

“Manu” Ginóbili brindó consejos

El ex jugador del seleccionado argentino y de San Antonio Spurs de la NBA, el bahiense Emanuel Ginóbilli, grabó un video que lo subió en su red social de twitter mediante el cual brindó consejos para prevenir el coronavirus: “Les dejo este mensaje para recordarles un par de cositas que seguramente ya escucharon y leyeron en muchos lugares; primero lávense muy bien las manos, no se toquen la cara en lo posible y si tienen que estornudar o toser en el pliegue del codo. Es fundamental quedarse en sus casas, el distanciamiento social es fundamental porque este virus se contagia muy fácilmente y aun sin tener síntomas. Entonces poder pensar que vos, que tus amigos, que en este asado no va a pasar nada, en este cumpleaños no va a pasar nada y algunos de ellos tienen ese virus, te lo pasa a vos, a tus papás, a tu abuelo. Y ellos sí la pueden pasar mal. Si son muchos haciendo eso el sistema de salud puede colapsar porque se contagiaría mucha gente en muy poco tiempo y gente que necesita ayuda. Por favor no son vacaciones. No se cortaron las escuelas y las universidades para irse a la playa o al parque y juntarse como si nada pasara. Es para quedarse en sus casas. Hay que cortar la diseminación de este virus. Por favor sé solidario”.

Los clubes de la LNB toman medidas con sus extranjeros

En el caso de Atenas de Córdoba, la comisión directiva con su director deportivo, Bruno Lábaque, determinó hace cuatro días los cortes del pivote Horace Spencer, los aleros Laron Smith y Elijah Robinson y el escolta Chris Longoria, quienes regresaron a los Estados Unidos. Por detrás de Atenas se posicionó Bahía Basket, con las salidas de común acuerdo de Jon Lynch, Travis Weatherington y Drew Martin. Todos ya están en Norteamérica con sus familias. En el caso de Argentino de Junín, que cuenta con el pivote Anthony Kent, se analiza su continuidad por cuestiones económicas frente al paréntesis del campeonato: “No podemos costear el valor de su salario, que está lejos de ser alto para los valores del torneo, pero el club en el partido contra Obras Basket perdió 80 mil pesos por jugar a puertas cerradas”, contó un directivo del club juninense.

Comunicaciones de Mercedes (Corrientes), Ferro, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Hispano Americano de Río Gallegos, La Unión de Formosa, Libertad de Sunchales, Obras Basket, San Lorenzo de Almagro, Quimsa, Platense y Olímpico de La Banda mantuvieron a sus foráneos. Sin embargo, Boca sacó a Kyle Washington; Instituto de Córdoba a Germain Jordan (mantiene por el momento a Sam Clancy); Estudiantes de Concordia a Chadrack Lufile y a Josh Nzeakor; Peñarol de Mar del Plata a Tyler Harris y Melvin Johnson (siguen Le’Bryan Nash y Gilbert Talbot); Regatas Corrientes le dio libertad a Adonys Henriquez, y Anthony Smith pidió tiempo pero por ahora se quedará; y San Martín de Corrientes cortó a Deion McClenton y dejó a Brian Fitzpatrick y J. C. Fuller.