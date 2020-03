https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.03.2020 - Última actualización - 17:46

17:44

Del propietario de Ceibos "La Superliga volverá con todo en 2021"

Tal como se anticipara oportunamente, la Superliga Americana de Rugby es una de las tantas actividades interrumpidas por la pandemia de Coronavirus; aunque con la particularidad que, en este caso, directamente se pospuso para el año venidero.



En diálogo con Córdoba XV, Fernando Riccomi, propietario de Ceibos, la franquicia argentina que lideraba el flamante certamen, su refirió a la medida.



* “Era previsible la suspensión, por los hechos que venían sucediendo en los últimos días a nivel mundial. ¿Cómo me toma todo esto? Si lo considerás con respecto hace 15 días, una sorpresa; pero con respecto a las últimas horas, era obvio, lógico y normal que esto debía ser. Ceibos es parte de la sociedad argentina y no algo aparte, por consiguiente, tiene que acoplarse a la realidad del país”.



* “Claramente, esto afecta a todos, porque el torneo prácticamente no empezó y ya se interrumpió. Lo que es claro, es que el año uno de la Superliga va ser 2021 y no el 2020, algo que no podía ser calculado por nadie, pero es una realidad. Con lo cual, habrá que adaptarse a esta nueva realidad y planificar todo con mucho tiempo. Ahora sí tendremos el tiempo para que en Febrero/Marzo del año que viene todo vuelva a arrancar”.



* “Vengo conversando a diario con las distintas áreas de la Unión Argentina de Rugby, porque no hay que olvidarse que hay un elemento muy importante que son los jugadores y entrenadores, los cuales en este momento están en Córdoba. Hay que enviarlos nuevamente a sus domicilios para que vuelvan a sus casas, para que puedan hacer su vida normal, y para que no se vayan a perder el proceso de los entrenamientos”.