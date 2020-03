Entrevista a Mercedes Viola: "Basta una semana y los números de 'corona' vuelan"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mercedes Viola es entrerriana. Pero reside en Milán, a pasos del Arco Della Pace, que por estos días se erige en medio de la desolación de la plaza que lo circunda. Es periodista y escribe para medios italianos y argentinos. Como periodista, y como argentina residente en Italia, puede hablar con claridad de ambas realidades y le explicó las diferencias a El Litoral.

“ Vivo en Milán desde el 2005; escribo en Italia para las revistas Panorama y Satisfiction y colaboro con otros medios de Entre Ríos y La Pampa. Curiosa sobre la relación entre el arte y la vida viajo por Italia -ahora no, lógicamente- , conversando con artistas, dialogando con sus obras y escribo sobre estos encuentros, además de otros relatos basados en la vida cotidiana”, explica. “Tengo tres hijas”, añade. Junto a las nenas y su esposo, están cumpliendo a rajatabla la cuarentena total impuesta por las autoridades italianas.

Sobre cómo lo vive...ilustra con dos versos de Charly García: en la práctica,“Yendo de la cama al living”, mientras que “A veces estoy tan bien, estoy tan down” sería la frase que resume sus sensaciones en la cuarentena.

Yendo de la cama al living

Mercedes aclara que no le gusta “cuando hablan de psicosis y de paranoia”, lo que considera “términos psiquiátricos banalizados”. “El tema central de la cuarentena es la prevención: es movernos toda la sociedad como un organismo único que cuida todos sus componentes, sobre todos los más débiles, y también aquellos fuertes que puedan tener necesidad improvisa -un accidente, un infarto, un nacimiento prematuro-; es reducir la masa de contagios para que el porcentaje de infectados que necesitan atención en terapia intensiva puedan tenerla”, explica. “Para esto, ese porcentaje debe mantenerse bajo; para eso sirve la cuarentena e Italia sirve como gráfico explicativo”, destaca.

EL: ¿Se resistió la gente a hacer aislamiento? Digamos...¿lo subestimó o se resistió por rebeldía? En Argentina muchos se manifiestan en contra...

Mercedes: Cuando había pocos casos el gobierno tomó medidas -como el cierre de los bares y teatros-que después canceló, y después volvió a cerrar. Esto generó una desconfianza que se sumaba a la negación que instintivamente tenemos frente al peligro o a las restricciones. Subestimamos el peligro inicialmente, hasta que los contagios crecieron de manera exponencial en un pueblo como Codogno. Hoy las calles están vacías y hemos tomado conciencia con miedo. Creo que Argentina esta condiciones de actuar por el bien común sin pánico

Antes de Italia teníamos solo la China y todos los lugares comunes y las dudas: “anda a saber que comen”, “anda a saber si es verdad”, “es una dictadura”, etcétera. Pero ahora nos tienen a nosotros, un país democrático con la mejor cocina de mundo que vive en gran parte de mostrar su belleza y su historia al turismo, cerrado. Todo cerrado y las calles vacías...

EL: ¿Qué se les permite hacer afuera? ¿Sólo comprar comida?

Mercedes: Para salir tenemos un módulo que completar por si te paran, donde declaras que conoces las reglas y la situación, y que salís por trabajo o para comprar comida, medicamentos y para sacar el perro. Hasta hace poco podías hacer algo de ejercicio físico en parques, pero por falta de sentido común los cerraron. No pasa solo en Argentina. Por ejemplo, Inglaterra “se hizo la rebelde” hasta ayer…

Bastaría la conciencia individual, el sentido común. Si siguen saliendo más de la cuenta, como algunos hacen, que los encuentran con el perro a 20 km se casa, terminarán poniéndonos en estado de sitio...ahora no hay más “afuera”; se vive adentro, y eso es muy raro. Hay un silencio en las calles al cual es difícil acostumbrarse

EL: Y en cuanto a la economía, ¿cómo se están arreglando?

Mercedes: Se están evaluando medidas desde el gobierno, los monotributistas y el mundo del arte y la cultura están completamente de rodillas. Mucha gente no tiene asegurado sus ingresos, solo que es tan fuerte lo que se vive, saber que en Lombardía ya no hay camas en terapia intensiva, que todo pasa a segundo plano. Imagino que la gente ahora no estará pagando ciertas cosas, es temprano aún para ver qué va a pasar. Nos cuesta imaginar cómo van a ser las cosas después de esto.

EL: Hablando del “después”, contanos qué pasa con los enfermos recuperados

Mercedes: Los que salen de terapia...depende el daño pulmonar que hayan tenido. Pero hay que tener en cuenta que el ochenta por ciento de los que se contagian son asintomáticos o con síntomas leves. Por eso hay que quedarse en casa para frenarlo porque todos podemos contagiar. Tampoco está claro aún si uno se puede volver a enfermar, porque el caso “uno” de acá había sido dado de alta, y luego dio positivo otra vez y no se se sabe si fue un falso negativo la remisión, o si se trata de un segundo contagio.

En Lombardía todavía crecen los contagios y ya casi no hay camas disponibles. La cuarentena sirve para evitar el contagio y paralelamente reduce el riesgo de otros accidentes que requieran internación.

EL: Claro, como quebrarte una costilla en un accidente de tránsito

Mercedes: Exacto

EL: En cuanto a lo doméstico, ¿cómo se desinfecta en casa, qué usan para limpiar?

Mercedes: Alcohol. Igual nosotros no nos hemos enloquecido con eso, limpiamos como siempre con agua y un chorro de alcohol. Dejamos los zapatos en el ingreso. Lavarse bien las manos y seguido,

desinfectar con agua y alcohol manijas de puertas, teléfonos, tablets...Mantener la distancia. Las colas en los supermercados mantienen la distancia...





A veces estoy tan bien, estoy tan down

“Confíen en quien los cuida; pongan en pausa las simpatías partidarias y muévanse como un organismo único y compacto”, aconseja Mercedes. “No llenen los hospitales: todos pueden necesitarlos”, añade. “Para eso por unos días, y ESTOS DÍAS son cruciales, hay que quedarse en casa”, insiste.

“Entiendo que en Argentina se superponen los problemas, porque en muchas escuelas los chicos comen, y es la única comida del día quizás, pero hay que recordar que basta una semana y los números de “corona” vuelan”, lamenta y recuerda que “España se la estaba tomando con calma y ya están saturando”.

Mientras responde a El Litoral, le llega la información de que el Presidente anunciará la cuarentena total en Argentina: “Cuarentena total en Argentina, ¡bien, Alberto!”, celebra, aunque advierte que “la eficacia de esta medida depende de todos y los resultados se verán dos semanas después”.

En cuanto a la prensa, cuenta que en Italia los periodistas “teletrabajan”, una modalidad que El Litoral ya implementó con gran parte de su planta. “A las redacciones van solo pocos en cargos directivos y sus secretarias y en piezas separadas”.

Y -al conversar sobre la prensa- Mercedes recuerda que en Italia hubo “guerra al título los primeros días”, pero que lo que ocurrió en Argentina este jueves es histórico: “las portadas de hoy me emocionaron, fuee muy fuerte para mí ver eso hoy”, dijo, en referencia a la portada única que publicaron los principales periódicos argentinos para generar conciencia sobre la importancia del aislamiento preventivo.