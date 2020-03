https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A falta de unos meses Juegos Olímpicos: "Barajamos distintos escenarios"

El presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, brindó una entrevista en donde se mostró cauto ante la suspensión de los Juegos "Por supuesto, estamos considerando numerosos escenarios pero al contrario que otras organizaciones deportivas o ligas profesionales nosotros tenemos aún cuatro meses y medio hasta los Juegos. Ellos son más optimistas que nosotros porque muchos han pospuesto sus comepticiones a abril o finales de mayo. Nosotros estamos hablando de finales de julio".

En declaraciones al New York Times Bach no quiso informar cuando tomarían la decisión final "Nadie sabe qué pasará mañana, en un mes o en cuatro meses. Por lo tanto no sería responsable de ninguna forma establecer una fecha en este momento. Hay muchos pronósticos diferentes sobre el coronavirus. Unos te dicen que seguirá la misma curva, otros que llevará más tiempo y hay gente que habla de olas diferentes y que viviremos esto durante mucho tiempo. Confiamos en nuestro equipo y en la OMS, que nos dicen que es pronto para tomar una decisión".