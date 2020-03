https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.03.2020 - Última actualización - 8:40

8:33

El Gobierno confirmó 2.833 nuevos casos y 235 decesos en las últimas 24 horas, el mayor número desde el comienzo del brote.

Pandemia España: más de 1.000 muertos por coronavirus y casi 20.000 contagiados El Gobierno confirmó 2.833 nuevos casos y 235 decesos en las últimas 24 horas, el mayor número desde el comienzo del brote.

España notificó este viernes que ya hay en el país 19.980 personas infectadas con coronavirus, de las cuales murieron 1.002. En las últimas 24 horas se registraron 2.833 casos nuevos y 235 fallecimientos, la cifra más alta desde que empezó la pandemia.

A pesar de que los números son impactantes en términos absolutos, las autoridades sanitarias mostraron un optimismo moderado por la desaceleración de la tasa de crecimiento de los contagios. El alza de 2.833 casos supone un incremento de 16,5 %, una proporción menor a la de los últimos días.

Aún así, ese menor aumento de los casos positivos debe tomarse con “mucho cuidado”, advirtió en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón. “En algunas comunidades obviamente la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio no se pueden reportar y no tenemos una idea muy objetiva de la transmisión comunitaria. Se están haciendo estudios para conocer esta realidad. Es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total”, sostuvo.

Simón se refirió también a la gravedad de algunos de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. “Entre los pacientes graves la muerte es una realidad. Tratamos de dar las mayores garantías de supervivencia, aunque hay algunas que no se pueden garantizar. En cuanto a hospitalizados, hay 10.542, el 52% del total”.

Tenés que leer

Por su parte, José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, expresó en la rueda de prensa su inquietud por el incremento en la cantidad de personas arrestadas por violar el confinamiento obligatorio. “Nos preocupa algo que está aumentando el número de detenidos. Muy pocos, 55 en toda España, pero sigue una tendencia alcista", afirmó.

De todos modos, ratificó que seguirán siendo implacables con quienes vulneren la salud pública. "La Policía va a seguir aplicando la proporcionalidad, pero ante los incumplimientos, tolerancia cero. Ayer solo hubo 500 inadmisiones en la frontera, la gente ya lo sabe. Vamos a intensificar las patrullas en los nodos de transporte para evitar aglomeraciones. Potenciaremos la vigilancia de salidas y entradas a otras ciudades. No se puede viajar”, dijo González.

Por su parte, Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, enfatizó la importancia del compromiso ciudadano para sobrellevar la crisis. “Hoy es viernes, pero en estos tiempos de crisis todos los días son lunes. Ayer hablé de disciplina. Tengo que felicitar a todos los españoles, comportándose como soldados en estos momentos (...) En esta guerra rara que nos ha tocado, todos somos soldados. Cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir”.