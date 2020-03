Cientos de pasajeros de América Latina y Europa quedaron varados en el aeropuerto de Bogotá

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Iván Duque ordenó el cierre del aeropuerto El Dorado este sábado, pero los viajantes que quedaron en el limbo no tienen ya donde comer ni les permiten acceder a las valijas que han despachado: ¿Qué van a hacer con nosotros?", se preguntan.

Unos 40 pasajeros se encuentran varados en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá esperando una solución al problema que les causa las nuevas órdenes, dadas por el presidente Iván Duque, en el marco de la lucha contra el Covid-19, que les impiden seguir hacia Venezuela o quedarse en la capital de Colombia, donde residen muchos de ellos.

Lo que les han planteado las autoridades es regresarlos a sus sitios de destino, pero en el caso de Europa tampoco los están admitiendo por las medidas que también han tomado por igual causa. “Ocurre lo mismo con los de México, que ya tampoco está admitiendo nuevos vuelos ni extranjeros. Los pocos vuelos que salen es para Madrid, Londres y unos de COPA para Panamá, que ya anunció que trabajarán hasta el 22 de marzo. La mayoría son de la línea Avianca, y algunos de Air Europa”.

“La mayoría de los varados son venezolanos que viven aquí en Bogotá y que tienen Permiso Especial de Permanencia (PEP), que yo no tengo porque yo vivo en Maracaibo. A ellos les dicen que con el PEP no pueden entrar, que deben tener pasaporte o documento colombianos”, dice Carlos Castillo. “La mayoría tiene problemas por pasaportes vencidos”.

Algunos de los pasajeros llegaron el sábado, otros en los días siguientes hasta ayer. El más antiguo es Castillo, quien extravió el pasaporte, pero lo recuperó y le llegó el miércoles por una empresa de envíos. “Pero ya no me dejan salir. Están llegando muy pocos vuelos y también saliendo poquísimos vuelos. Avianca tuvo una reunión con Migración esta mañana (ayer) pero no llegaron a ningún acuerdo”.

Castillo narró para Infobae que él es de Maracaibo, capital del venezolano estado Zulia, y está en dicho aeropuerto desde el sábado 14. “No tenemos ropa. No nos dan las maletas. Tenemos que bañarnos en condiciones infrahumanas. Las informaciones que nos dan no han sido alentadoras. Nos han dicho que van a cerrar el aeropuerto. Aquí las tiendas Duty Free, los restaurantes, las farmacias, todo en el aeropuerto lo están cerrando por el tema relacionado al coronavirus”.

Hay pasajeros venezolanos, otros de España, Bruselas, Alemania, Portugal, Chile, México, Ecuador, Panamá, Estados Unidos. “Necesitamos ayuda”, pide. Explica que todos están en calidad de “inadmitidos”. Entre los pasajeros que están en el limbo hay 10 venezolanos.

Manifiesta su angustia porque el presidente colombiano Iván Duque, entre las medidas que ordenó por el problema de la pandemia del virus nacido en China, “está el cierre del aeropuerto El Dorado el sábado 22 de marzo. De hecho, todos los locales están cerrando y algunos dando vacaciones colectivas a sus empleados”. “Nosotros estamos en el piso 3, donde está el Duty Free salida de todos los vuelos internacionales. La situación se nos ha agudizado porque ya nadie del grupo tiene dinero y como no nos dejaron subir las maletas, nadie tiene ropa limpia, ni siquiera ropa interior”.

Explica que la situación con la línea aérea Avianca ha sido exasperante, “porque no dan respuestas. Ni un vaso de agua nos han dado, Su trato ha sido inhumano y desconsiderado”.

Reconocieron que el personal de Migración Colombia sí se ha comportado muy bien y de manera considerada con los pasajeros. “Nos han explicado que recibieron órdenes presidenciales. También, en cuanto a nuestra seguridad, hemos recibido buen trato y protección”.

Los pasajeros varados en el aeropuerto colombiano duermen en los asientos de las salas de espera. “La excusa es que es un tema internacional. Nosotros entendemos que hay emergencia mundial. Incluso muchos consideran permanecer el tiempo que sea necesario, pero que no nos regresen a los países de los que venimos, pero ya viendo la situación de que aquí todo lo están cerrando, pues empezamos a alarmarnos”.

Lo que no tiene justificación es que Colombia no le permite ingresar a venezolanos ni siquiera si tienen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), argumentando que deben tener pasaporte y en algunos casos visa. “La gran preocupación es qué van a hacer con nosotros”, se pregunta Castillo.