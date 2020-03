https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artista dio su punto de vista del tema Video: El mensaje del Indio Solari por el coronavirus

A través de su Instragram, el Indio Solari emitió un mensaje sobre la pendemia del coronavirus, pidiendo a la población que respete el aislamiento obligatorio.

"Me comunico para sumarme a la campaña del gobierno por el coronavirus, que hizo mucho daño en Europa y murieron miles de personas. Hay que tomarlo en serio, cuando nos dicen de hacer cuarentena y aislamiento, no lo tomemos como vacaciones, hay que estar a cierta distancia de la gente para que esta epidemia no progrese. Les pido que tomen las consignas de las autoridades sanitarias".