Viernes 20.03.2020 - Última actualización - 11:33

11:29

Impacto en la economía por la crisis del coronavirus Gobierno británico prepara paquete de ayuda para proteger el empleo y los salarios

El gobierno británico anunciará este viernes un paquete de ayudas de gran alcance destinado a proteger el empleo y los salarios de los trabajadores, debido al impacto que está teniendo la crisis del coronovirus en la economía.





El sector empresarial viene presionando al gobierno para que intervenga y tome medidas que ayuden a pagar los salarios de los trabajadores a medida que aumenta la cantidad de personas que contraen el virus.





La Confederación de la Industria Británica (CBI) ha instado al gobierno del primer ministro Boris Johnson a considerar la introducción de un esquema que subsidie ​​los salarios de los trabajadores bajo amenaza de despido debido a la crisis Covid-19.





El llamado fue realizado por Business Alliance, una asociación entre la Confederación de la Industria Británica de Irlanda del Norte (CBI NI) y el Centro de Competitividad, el Instituto de Directores de Irlanda del Norte (IoD NI), la Cámara de Comercio e Industria de Irlanda del Norte.





En una declaración conjunta, apoyada por el Congreso de Sindicatos de Irlanda (ICTU), los líderes de los organismos empresariales advirtieron sobre importantes despidos esta semana a medida que las empresas luchan por mantener sus operaciones durante la crisis.





“En asociación con ICTU, creemos que el gobierno debe buscar un esquema de trabajo a corto plazo similar a los anunciados por el gobierno danés para proporcionar un subsidio salarial de hasta el 75 por ciento para cualquier empleado en riesgo de despido", sugirieron.





Hoy fue muy cuestionado en el Reino Unido el despido de los empleados de un hotel de Highland, en Escocia, cuyos propietarios los dejaron en la calle en medio del brote de coronavirus, debido a que éstos también residían en el lugar de trabajo.





Los empleados del hotel Coylumbridge, cerca de Aviemore, en el norte de Escocia, recibieron una carta ayer informándoles del despido del complejo hotelero y que debían abandonar las instalaciones de inmediato.





Se produce pocos días después de que el gobierno escocés anunció un paquete de ayudas financieras para las empresas de todo el país afectadas por del brote de coronavirus, siendo el sector hotelero el más beneficiado.





Alvarito García, un español que trabaja en el hotel desde hace casi dos años, dijo a la cadena BBC que ahora no le "queda otra opción que vivir en una carpa" hasta que se agote su comida.





Agregó que no estaba seguro de poder regresar a España debido a las restricciones de viaje impuestas por el brote de coronavirus y contó que el personal no tuvo ninguna advertencia previa sobre los despidos y que ahora no sabe qué hacer.





"No sé qué hacer, me dieron la carta y me dijeron que tenía que irme de inmediato, no me avisaron. No tengo palabras para decir, me siento mal", agregó.





Tras el despido y la publicación de la carta en las redes, los empleados recibieron cientos de ofrecimientos de alojamiento de otros dueños de hoteles cercanos.



Miles de trabajadores ya han perdido sus empleos a medida que la crisis económica como consecuencia del coronavirus continúa escalando.





La cantidad de personas que contrajeron el virus en el Reino Unido se elevó a 3.269, mientras que la cantidad de fallecidos es de 144.

Con información de Télam