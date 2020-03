https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“El virus va a llegar”, planteó la secretaria de Salud, pero confió en las acciones que vienen desarrollando todos los sectores para hacer frente a la pandemia. Insistió en que “hay que ser enfáticos” en los recaudos, pero “sin generar pánico”. La estimación de cuándo llegaría el pico y cómo están organizando las camas.

Trabajo coordinado de la comisión de expertos Martorano: "Estamos intentando que el pico se retrase un poco más"

El equipo de Salud de la provincia trabaja sobre varios escenarios posibles de la pandemia del COVID-19, que se elaboraron a partir de las variables que se han construido siguiendo lo ocurrido en China, Europa y otros países. “Estamos trabajando sobre un escenario intermedio, no el peor pero sí uno interesante”, sostuvo la secretaria de Salud de la provincia Sonia Martorano, en diálogo con este diario. Y consignó: “Lo que hicimos fue tomar medidas más restrictivas y antes”.

“Esta es una pandemia que supera ampliamente lo que fue la Gripe A; es un escenario diferente y algo desconocido”, reconoció. Por eso fue que se decidió convocar, el pasado lunes, a un amplio número de profesionales de distintos campos de la salud, de la academia y la ciencia, para generar un equipo de asesores que reúne al sector público con el privado, convivencia fundamental para asegurar una coordinación eficiente de recursos.

“En la reunión se escucharon todas las voces, porque nadie puede tener toda la verdad ni todo el consenso en una situación como ésta”. Y a partir de allí surgieron planteos interesantes, por ejemplo, “que había que hacer con tiempo una colecta voluntaria de sangre que comenzó hoy, de 9 a 17, en la sala Rodolfo Walsh en la gobernación de Rosario”.

Datos reales

Martorano integra la comisión técnica junto con infectólogos, virólogos y otros profesionales y que tenía previsto reunirse con el equipo operativo.

“La comisión técnica trabaja sobre protocolos que envía la Nación y se adaptan a la realidad de nuestros hospitales”. Ambos equipos se reunirán nuevamente para analizar “la realidad en cuanto a las camas que vamos a necesitar, las que están disponibles y cómo va a absorber cada sector esa demanda, trabajando sobre un modelo consensuado”.

“En la Argentina tenemos un sistema de salud fraccionado, no solo desde el punto de vista financiero sino también geográfico”, explicó la funcionaria. “Tenemos un sector público, uno de la seguridad social, uno de la medicina prepaga y geográficamente hay realidades diferentes. No es lo mismo cómo funciona en Rosario, en Vera o en Gato Colorado. En base a esta fragmentación lo que hicimos fue reunir a los actores, estamos bajando líneas claras sobre cómo se procede de hoy en más para ir liberando camas, porque tenemos proyectadas las camas que vamos a ir necesitando y en qué períodos”.

- ¿Cuántas camas y en qué períodos?

- Camas tenemos y estamos aumentando. En los próximos 15 días tenemos que estar operativos y los casos van a ir aumentando. A fin de mes y hasta junio vamos a tener una etapa donde tenemos que tener una cantidad de camas liberadas. En el área metropolitana de Rosario hay 330 camas de terapia intensiva, y en toda la provincia vamos a llegar a las 700.

En esta época tenemos patología estacional y tenemos que optimizar la atención para dar respuesta con las otras camas.

Por su parte, la mesa comunicacional también está generando contenidos; se está armando un video para los médicos con conductas sobre cómo vestirse, desvestirse y demás aspectos del protocolo.

- ¿Incorporaron el tema de salud mental a la comisión de expertos?

- Lo hablamos con Nación y ya se está distribuyendo el protocolo en esa materia. Hoy lo vamos a pasar a comunicación para que llegue a la gente y a los médicos. Tenemos normativas claras de cómo trabajar en salud mental. Tratamos de ser responsables en la comunicación, ser enfáticos en los cuidados, ser enfáticos en quedarnos en casa, pero no generar pánico. Es una cuestión de responsabilidad civil y ciudadana porque estamos intentando que el pico de la enfermedad se retrase un poco más, que no se dupliquen los casos tan rápido de manera que haya más camas disponibles. No es lo mismo que todos los casos aparezcan en un día -que no sería la lógica- a que se puedan distribuir en el tiempo. Las medidas tienen que ver con eso: el virus va a llegar pero si lo voy teniendo en una forma más sostenida, podremos manejarnos mejor.

- ¿En qué modelo se basan para prever cuándo llegaría el pico acá?

- Hay un estudio que nos mandan de Harvard donde se hizo un modelo de simulación. Pero básicamente estamos trabajando en el plan estratégico que nos manda el Ministerio de Salud de la Nación que presenta cuatro escenarios: elegimos el más parecido a nosotros y tenemos fecha de inicio y cómo va a ir aumentando. Vamos a analizar este paper en la reunión. Es importante que lo hagamos con representantes del sector público, privado, del Pami, de la provincia.

- ¿Se va a organizar un operativo de donación de sangre también en Santa Fe?

- Sí, este viernes comenzó en Rosario y estamos buscando el mejor lugar en Santa Fe para la semana que viene, porque la idea es que la gente no se amontone, que se haga en lugares amplios para asegurar una buena convocatoria.

Actuar antes

“No sabemos nada de esto, es nuevo. Vemos lo que pasó en el mundo y en base a eso lo que hacemos es tomar medidas más restrictivas y antes. Todo puede ser diferente, puede ser mayor. Siempre se piensa en peor para que nos vaya mejor, que es lo que corresponde cuando se está haciendo una logística”, resumió Martorano. Y destacó que “nos pareció prudente, un gesto importante, juntarnos todos porque cada uno puede hacer distintos aportes.

- Es el mismo mensaje que está bajando Nación, de trabajar en equipo.

- Estamos todos súper comprometidos con la salud pública. Es el momento de estar todos pensando para adelante, aportando ideas, con las comisiones que están funcionando. Es muy lindo ver una Santa Fe solidaria. ¿Escuchó el aplauso de anoche (por el jueves) a las 21? Hay que tener mucha fuerza, trabajar todos, ayudando a que la gente se cuide, se quede en casa. Nosotros estamos juntos, preparando todo”.

Amplia respuesta

Más de mil profesionales de la salud (Medicina y Enfermería) respondieron hasta este viernes por la mañana a la convocatoria lanzada por el gobierno provincial y destinada a enfermeros recibidos que se encuentren sin trabajo y médicos que no estén en servicio para disponer de ellos a medida que se requiera, en el marco de la actual emergencia sanitaria. También se sumó una convocatoria a kinesiólogos que tendrán la tarea de acompañar el trabajo médico y colaborar en terapias de respiración. La inscripción se hace on line a través de: santafe.gob.ar/ms/coronavirus/regmedicosyenfermeras/