El mensaje de Delfina Pignatiello a los deportistas argentinos

La nadadora Delfina Pignatiello envió un mensaje a los atletas en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus en el cual indicó: "no hay mal que por bien no venga y no hay obstáculo que no puedas pasar".



"Querido atleta, va a estar todo bien. Yo se que sentís que son días tirados a la basura, pero no hay mal que por bien no venga y no hay obstáculo que no puedas pasar, haciéndote aún más fuerte. Miremos lo que SI podemos hacer y no lo que se escapa de nuestras posibilidades", posteó en su cuenta de la red social Twitter.



Además, Pignatiello indicó tras conocerse el aislamiento obligatorio: "Les mando fuerzas y buenas vibras a todos, disfruten de estar en familia, sanos, seamos responsables y cuidémonos entre todos".



La deportista es una de los 143 atletas argentinos que están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que por el momento permanecen confirmados por el Comité Olímpico Internacional.

