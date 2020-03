El "modelo alemán" haría que se supriman los descensos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mayoría de los paises europeos tomaría de guía lo que está evaluando la Bundesliga. En la reunión de Superliga y Afa, hace unos días, el tema no se tocó. Pero hay rumores y planes alternativos, atados a cómo se vaya desarrollando el cuadro de situación, que hoy es grave. Todas las posibilidades desechan que haya descenso ahora, lo cuál beneficiaría, entre otros, a Colón.

La Conmebol ya postergó la Copa América hasta el 2021 y planteó la posibilidad de seguir la Copa Libertadores a partir del 8 de mayo, con lo cuál se retrasará la Sudamericana. Y también pidió a Fifa que las Eliminatorias para el Mundial de Qatar se planifiquen desde el mes de setiembre de este año. Esto dará, en caso de que la situación general tienda a solucionarse en un tiempo relativamente breve, más espacio para que se puedan reorganizar los torneos locales. Pero no será fácil y por eso, en algunos países europeos con Inglaterra y Alemania a la cabeza, ya están especulando con diferentes medidas que podrían adoptarse. Y en este aspecto, Argentina no le va en zaga aunque habrá que aclarar que nada de esto se habló en la reunión de hace unos días cuando fue ungido Tinelli como presidente de la Superliga y la futura Liga Profesional y se conoció la integración del comité ejecutivo de la Superliga.

¿De qué se habla en Europa? El diario “Express” avanza las que podrían ser algunas medidas que la Bundesliga está pensando en el caso de que se suspenda la competición de forma definitiva de aquí a junio. Su propuesta contiene estos puntos:



* El campeón sería el Bayern, que es el equipo que va líder hoy en día. Esta sería la medida más polémica. La otra opción sería dejar el título desierto.

* A Champions y Europa League irían según la tabla actual, con 25 jornadas jugadas. Eso beneficiaría a Dortmund, Leipzig y Gladbach (Champions), más Leverkusen (el equipo de Alario), Schalke y Wolfsburgo (Europa League), pues no habría campeón de Copa posible.

* No habría descensos de ningún tipo, ni promoción.



* Subirían de la Bundesliga 2, cuatro equipos, para conformar una Bundesliga de 22 equipos. Al año siguiente, bajarían cuatro, más un quinto que saldría de una promoción con el campeón de Segunda. En este punto hay que hacer una salvedad: la Bundesliga tiene hoy 18 equipos, contra los 24 del fútbol argentino.



El diario Marca lo toma, al modelo alemán —parecido al inglés, donde se coronaría campeón Liverpool— y lo transpola a la Liga Española. ¿Cómo sería?



* Barcelona campeón (aventaja a Real Madrid en dos puntos).



* El Atlético, sin Champions. Los dos equipos que irían a la próxima edición de la Liga de Campeones sería, además de Barcelona y Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad. Para el conjunto vasco sería un hito que no alcanza desde el 2010 cuando cayó en la fase de grupos. Esto provocaría que el Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de la máxima competición en el último lustro, quedaría fuera.



* Para la segunda competición continental (Europa League), el Getafe repetiría experiencia al finalizar en quinta posición. Le acompañaría, precisamente, el Atlético, como sexto clasificado, y el Valencia, como séptimo.



* Quedaría desierta la Copa del Rey.



* La situación provocaría menos dramatismo para los equipos implicado en la zona baja. No habría descensos, un alivio para equipos como el Espanyol, Leganés y Mallorca, actualmente en las tres últimas posiciones.



* El próximo año habría Liga de 22 equipos. Son 20 en la actualidad y sólo ascienden dos. En este caso, Cádiz y Zaragoza retornarían a la máxima categoría. La próxima temporada habría cuatro descensos (con dos ascensos de Segunda) para volver a la situación de 20 clubes en Primera para la campaña 2021-22.



¿Y acá?



La situación plantea múltiples interrogantes. En primer lugar, se puede asemejar al modelo europeo sólamente en que el calendario se adapta al de los paises del Viejo Continente en cuanto al comienzo y final de la temporada, pero en la Argentina, actualmente, se juega con una cantidad de equipos que supera ampliamente a los que disputan los torneos más importantes en Europa.



Por lo pronto, los jugadores están en cuarentena hasta el 31 de marzo y es una incógnita saber qué va a pasar —a nivel general— a partir de esa fecha. La polémica primera fecha de la Copa de la Superliga se disputó parcialmente, un encuentro fue postergado (Defensa con Estudiantes) y el otro suspendido y a resolución del Tribunal de Disciplina (River con Atlético Tucumán). Este último caso también despierta interrogantes respecto de qué va a ocurrir. ¿Se le aplicará el reglamento con todo el rigor a River?, ¿habrá pérdida del partido y de puntos?, nadie sabe. Mucho menos luego de la decisión posterior al partido de Rosario Central con Colón, de suspender el fútbol.



Para completar la temporada, estarían faltando diez fechas de la Copa de la Superliga para definir el segundo equipo clasificado para la Libertadores 2021 (el primero es Boca), además de concluir una tabla general de 34 partidos (los 23 de la Superliga y los 11 de la Copa de la Superliga), que defina los otros tres que vayan a la Libertadores y los seis que jugarán la Sudamericana del año que viene.



Siguiendo el ejemplo alemán de dar por concluida la temporada, ¿cómo quedaría?



* Habiéndose jugado una sola fecha de la Copa de la Superliga, posiblemente se decrete desierta.

* No habría descensos.

* Como hay diferencias en cuanto al sistema de disputa de los torneos continentales, se podría especular con seguir clasificando en la segunda mitad del año para la Libertadores y Sudamericana del año que viene.



¿Qué se dice?



El Litoral consultó y no encontró respuestas concretas. Como se dijo al principio de este artículo, el tema no se trató en la reunión multitudinaria de hace unos días en el predio de Afa. Ante la incertidumbre sobre el tiempo que llevará la reanudación de la competencia, en Ezeiza no se habló de clasificaciones a copas internacionales, descensos ni ascensos. Con la suspensión de la Copa América (se pasó para 2021) hay tiempo para terminar la Copa Superliga, pero ante la falta de certezas a los dirigentes les fue imposible tratar el tema. Las 10 fechas que restan determinarán no sólo el campeón de la competencia, sino quiénes serán los tres que perderán la categoría. Frente a los rumores sobre que algunos clubes podrían pedir la suspensión de los descensos, no pasó nada de eso y todo quedará sujeto a cuándo volverá a rodar la pelota en el fútbol argentino.



De todos modos, se manejan un par de opciones que van en el sentido de lo que se está especulando en Europa. El “run run” extraoficial, maneja dos opciones:



* 1) Dar por desierta la Copa de la Superliga y jugar un torneo de 26 equipos, con el ascenso de Atlanta y San Martín de Tucumán, que son los primeros en las dos zonas del torneo de la B Nacional. Este torneo largo de 50 fechas se jugaría desde julio de 2020 a diciembre de 2021. Es un año y medio en el que se necesitarían, al menos, 10 o 12 fechas entre semana. O sea que se mantendría a los 24 equipos del actual torneo de Primera y los descensos del año que viene (cuatro, con dos ascensos para volver a 24) sería por promedio.



* 2) Tres torneos cortos. El primero, con los 24 equipos de la actual Primera División y dos ascendidos, desde julio hasta diciembre de 2020. Allí se definirían un descenso y un ascenso, más clasificación a las copas. Luego, siempre con 26 equipos, dos torneos cortos de febrero a diciembre de 2021 con dos ascensos y cuatro descensos para volver a 24 en el 2022.

Lo más importante de lo menos importante



Como alguna vez lo expresó Francisco Maturana, “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes” y todo esto pasa a un segundo plano. No lo fue tanto a fines de la semana pasada, cuando se forzó la realización de una fecha que marcaba el inicio de un torneo sin entender lo que estaba pasando. En cuatro días se pasó de “el fútbol puede jugarse a puertas cerradas” a este estado de cuarentena total. Ya está. Pasó. Y quizás las secuelas que deje, sirvan para que cada uno sepa dónde está parado y quién es quién en este mundo del fútbol. Pero todo esto que se acaba de señalar, a manera de especulación, es algo totalmente secundario con la realidad que lamentablemente vive el mundo entero y que nos obliga a reflexionar más allá de lo que pueda pasar con la pelota de fútbol.



Los clubes también tendrán un desafío: su subsistencia y el cumplimiento de las obligaciones. Por lo pronto, la TV prometió que pagará el dinero de marzo. Con la Superliga se había logrado que ese flujo llegue siempre en tiempo y forma a las arcas de las instituciones. ¿Qué pasará si esto se traslada en el tiempo?, quién sabe. Es un tema que ya se está hablando a nivel de los clubes, porque en el caso de Boca o de River, lo que perciben por TV es un ínfimo porcentaje del presupuesto general del club, pero en el caso de Colón y Unión, significan mucho. Sin ir más lejos, Unión se arrogó siempre que “la planilla de sueldos del plantel va de la mano de los ingresos de TV”. Pesos más, pesos menos, el presupuesto en sueldos del plantel tiene una directa relación con lo que entra por derechos de televisión y, sin fútbol, la pregunta es: ¿pagará la TV?

Domínguez

El entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, su cuerpo técnico y Brian Fernández permanecen en el hotel de campo Colón cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Tanto el almuerzo como la cena la realizan en la pensión del predio.