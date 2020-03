"El coronavirus tiene prevención, tratamiento y vacuna: el aislamiento"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pediatra envió un mensaje que se hizo viral el jueves por Whatsapp. Agradeció los aplausos de la gente a los sanitaristas e insistió: “Lávense bien las manos y permanezcan aislados”.

“Es importante que le transmitan a cada uno de su familia que esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo (el coronavirus), pero esta cepa es nueva (Covid-19), se conoce desde diciembre, pero tiene prevención: es el aislamiento; tiene tratamiento: es el aislamiento; tiene una vacuna: es el aislamiento”. Con estas palabras comenzó un mensaje que se hizo viral a través de Whatsapp el pediatra neumonólogo Fernando Meneghetti (M.P. 3086), quien se desempeña como jefe de servicio de la Unidad de Medicina Respiratoria del Hospital de Niños “Orlando Alassia”.





“El mensaje nació a raíz del pedido de un amigo para sus hijos, no fue un video motivacional ni tenía esa intención, la verdad que no imaginé que se iba a viralizar, me sobrepasó, sólo dije las cosas como las siento y vivo”, confesó sorprendido el especialista en diálogo con El Litoral. “Tengo 52 años y no estoy acostumbrado a este tipo de cosas”.





Este viernes la situación sanitaria estaba bajo control en ese área. “Hasta anoche no tuvimos reportes de casos de coronavirus pediátricos, pero estamos preparados”, dijo.





Agradecimiento





Respecto de los aplausos sanitarios masivos que llevó adelante este jueves por la noche la ciudadanía desde sus hogares en casi toda la ciudad, el pediatra dijo: “Lo respeto y lo agradezco, lo más importante es quedarse aislados”, y agregó “que lo hagan con manos limpias, que aprovechen a mirar por youtube videos de cómo lavarse las manos correctamente, porque creemos que sabemos hacerlo pero se puede mejorar”.



“Casi ninguna otra enfermedad infecciosa en el mundo tiene una adecuada prevención, tratamiento ni vacuna; en cambio esta tiene casi las tres cosas juntas: el aislamiento”, insistió el especialista. “No querés enfermarte, aislate; no querés morir, aislate. Aislate vos y aislá a tu familia. No contagies a tus padres. No condenen al resto. Cada uno que asuma su responsabilidad”, dijo el médico.





“Tantas veces dije que hay que copiar lo que hacen los países del primer mundo, pero esta vez no hay que copiar lo que hizo Europa, porque a ellos los pasó por encima. En cambio nosotros estamos a tiempo —dijo Meneghetti—. Depende del aislamiento que podamos lograr de los contagiados y los enfermos. Podemos ser ejemplo de lo que hay que hacer”.





Oportunidad





El médico dice que hay que aprovechar el aislamiento “para hacer cosas en la casa, instruirse sobre los cuidados y aprovechar a llevar adelante ideas innovadoras”, y contó una anécdota risueña:: “Un amigo me dijo que se puso a cortar el pasto, le dije que lo corte con un alicate, porque esto va a durar mucho tiempo, y hay que tener paciencia”.





Por último, el médico dejó una recomendación más: “Como argentinos, tenemos la oportunidad de hacer algo juntos y evitar una catástrofe. Y si podemos evitar un solo muerto más lo podemos hacer con una simple medida, que es el aislamiento”, finalizó.