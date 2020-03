https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.03.2020 - Última actualización - 14:41

14:38

El viceministro de obras públicas boliviano, Jamil Zavala, será destituido de su cargo y afrontará un proceso interno por haber participado presuntamente de una fiesta en La Paz, violando la cuarentena que el régimen de Añez decretó.

Se trata de Jamil Zavala, viceministro de obras públicas Bolivia: un funcionario del gobierno será destituido por participar de una fiesta en medio de la cuarentena El viceministro de obras públicas boliviano, Jamil Zavala, será destituido de su cargo y afrontará un proceso interno por haber participado presuntamente de una fiesta en La Paz, violando la cuarentena que el régimen de Añez decretó.

El hecho ocurrió el jueves a la noche en el 6to piso de un departamento en La Paz, Bolivia. Los vecinos avisaron a la policía sobre una reunión de personas dentro del edificio, en contra de la cuarentena establecida por el gobierno boliviano, que prohibió las reuniones, fiestas u otros acontecimientos sociales.

En un video que se viralizó por twitter, se ve a la policía desalojando un tumulto de gente que estaba reunida en el departamento incumpliendo la cuarentena. Entre las personas que abandonan el lugar se puede ver al viceministro Zavala, que cruza algunas palabras con los vecinos que estaban filmando la situación.

Indignados por lo ocurrido, ciudadanos del país vecino subieron el video a las redes y pedían a Jeanine Añez, actual presidenta de Bolivia, que tome cartas en el asunto.

El castigo no tardó en llegar y este viernes el ministro de obras públicas, Ivan Arias, anunció que Zavala sería destituído.

"Estamos en alerta nacional y tenemos que dar ejemplo, persona que no cumpla aquello tiene que ser removida" dijo Arias en conferencia de prensa. "La Autoridad de Transporte a parte de ser destituida se van a seguir los procesos internos que amerite por no cumplir ni acatar las normas (...), es sobre todo por el no acatamiento del mandato que tenemos de la Presidenta, las autoridades estamos 24/7 luchando contra este mal" culminó el ministro.

En Bolivia hay, según la última actualización del informe, 17 contagiados por coronavirus, sin ninguna muerte. Sin embargo, el estado plurinacional ha tomado como medida la cuarentena para intentar frenar los contagios.