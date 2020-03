https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con los recaudos necesarios... La actividad de las farmacias será normal durante la cuarentena

Tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio formalizado en la noche del jueves por el presidente de la Nación Alberto Fernández, la fisonomía argentina cambió de un día para otro y Santa Fe no es la excepción. No obstante, y avalados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), hay servicios esenciales , donde están incluidas las farmacias, lugares de mucho movimiento habitual.



¿Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, Primera Circunscripción, a través de su vocal titular, Alicia Caraballo, brindaron algunos detalles de cómo será la atención prevista para la cuarentena.



“Como somos un servicio que está contemplado dentro de los que pueden trabajar, lo que hicimos desde el Colegio fueron las recomendaciones de atención. O sea que estén a una distancia considerable, o que no haya más de dos o tres personas en el salón, y si éste lo permite que tengan entre un metro y medio y dos entre cada una paciente; normativas de higienes dentro de las mismas farmacias; cumplimiento de turnos para este fin de semana largo donde, como siempre, las farmacias que van a quedar atendiendo son las de turno, no habrá un refuerzo. La atención será la habitual en los días normales, y con turnos en los días feriados”, dijo Caraballo a El Litoral, agregando que la gente debe tener en cuenta que “dentro de lo posible, las farmacias de turno se preserven para las urgencias, mucho más ante esta crisis, porque muchas veces van sin urgencia y ahora hay que tener un especial cuidado en no salir, salvo que sean cuestiones de salud estrictamente y de urgencia”.



Cada farmacia, además, tendrá su metodología de atención distinta. Hay algunas que atenderán a través de ventanillas porque les resulta difícil garantizar que la gente guarde distancia. O sea, cada farmacéutico adecuará de acuerdo a sus pacientes la metodología que crea más correcta para tratar de salvaguardar la atención y la salud de la gente.



Vacunas



Cuando lleguen las vacunas antigripales (se esperan para fin de mes, según lo anunciado por el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García), “habrá un protocolo de atención que ya daremos a conocer, porque es muy importante que no haya aglomeraciones a la hora de vacunar, por seguridad de pacientes y vacunadores”, aseguró Caraballo.