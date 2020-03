https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

Rafaela: suspenden todo transporte de pasajeros y cierran los accesos a la ciudad

Juan Carlos Sclazo | region@ellitoral.com

No circularán minibuses, taxis, ni remises. Asimismo, no se permitirá el ingreso de personas que no sean oriundas de la localidad, quedan prohibidas las reuniones en lugares privados y todos los comercios deben permanecer cerrados entre las 0 y las 8.

En el marco de las medidas preventivas contra el coronavirus, el intendente Luis Castellano firmó nuevos Decretos que las refuerza y amplía, para contener y mitigar la propagación de la pandemia. Por el primero de ellos se suspende el servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros en todos sus recorridos hasta el martes 31 de marzo inclusive, entre otras medidas de carácter administrativo para evitar la concurrencia a sus dependencias. Un segundo Decreto, con medidas a las que el mandatario definió como “antipáticas y duras” fue firmado ayer y adelantadas, sobre el mediodía, en conferencia de prensa. En la reunión, llevada a cabo en la Jefatura de Policía, Castellano estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, y el titular de la Unidad Regional V. “Las medidas que tomamos para lo local están adheridas a los Decretos nacional y provincial son antipática y duras y las vamos a hacer cumplir con la mayor responsabilidad y rigor posible”, apuntó en el comienzo el titular del Ejecutivo rafaelino. “Una de las decisiones que hemos adoptado junto con el Comando Unificado (compuesto por la Guardia Urbana, Gendarmería y las Policías Provincial y Federal) es que a la suspensión del servicio de transporte público le vamos a agregar todo lo que el tránsito de taxis y remises en la ciudad. No estarán habilitado para circular, por lo menos, hasta el 31 de marzo”, una determinación que seguramente tendrá fuerte repercusión en la comunidad. “Tampoco podrá hacerlo el servicio de contenedores y ninguno de aquellos transportes que no estén vinculados a los servicios esenciales definidos en el Decreto presidencial. Van a ser detenidos”, advirtió. Seguidamente, anunció el cierre de los ingresos a la ciudad: “vamos a reforzar, ya lo veníamos haciendo, pero vamos a realizar de manera mucho más estricta los controles de acceso a la ciudad. Aquella persona que quiera ingresar y no sea por algunas de las razones expuestas en el Decreto nacional tendrá que pegar la vuelta. Si es de Rafaela lo acompañaremos hasta la casa y tendrá que quedarse ahí”. “También -dijo con énfasis- hemos decidido que no se autorizarán fiestas privadas y vamos a ser muy estrictos con los controles donde haya aglomeramiento de gente en casas o en lugares privados”. Más adelante, en otra de las medidas que tendrán un fuerte impacto, el mandatario confirmó que partir de este sábado “toda la actividad comercial (con excepción de las relacionados con farmacias, salud y el expendio de combustibles, aunque no los bares y shops de las estaciones) se suspende desde las 0 hasta las 8. Ésto tiene como fin que en la nocturnidad se apague el esquema de encuentros, que es una fuente de contagio”. Inquietud Un día antes del encuentro con la prensa del Intendente, se conoció que un contingente integrado por 20 rafaelinos estaba llegando a Rafaela procedente de Brasil generando revuelo en la ciudad, pero Castellano fue tajante al afirmar que se dispuso “un operativo especial de acompañamiento, organizado con el equipo de salud. No se les permitirá bajar y que se vayan por cualquier medio a sus casas. Primero, serán esterilizados y luego se los repartira a sus domicilios en un colectivo, donde deberán permanecer aislados”. INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real