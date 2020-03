Aislamiento: ¿qué pasa con los hijos de padres separados?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.03.2020

Tras la publicación y difusión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional donde resolvió el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, una de las consultas que más se expusieron vía redes sociales fue qué ocurrirá con la tenencia de los menores cuyos padres están separados.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que puede haber desplazamientos para buscar al menor, pero se tiene que poder demostrar la situación con un oficio judicial. No obstante, los jueces del fuero de Familia de Rosario debatían si se incumplía la cuarentena en ese tipo de casos, al tiempo que aconsejaban "en lo posible evitar" esos traslados y ponerse de acuerdo.

Según informaron desde la Unidad Regional II, mientras que la persona tenga un oficio del Juzgado de Familia donde quede constatada la tenencia compartida entre la mamá y el papá "no habrá problema" para hacer esos traslados en la vía pública.

Por su parte, el ex juez de Familia Marcelo Molina, actualmente camarista civil y comercial, dijo a Rosario3 que "el criterio general es: «Quedate en tu casa». Podés ir a buscar a tu hijo a la casa de tu ex pareja, pero tenés que tratar de evitarlo".

Cabe destacar que, en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena total, las visitas supervisadas que se realizan en los Tribunales provinciales quedaron suspendidas.

El camarista Marcelo Molina, consultado sobre cómo demostrar la situación en caso de ser frenado en un control policial y no tener el oficio judicial, expresó: "En general la gente no tiene un oficio. Generalmente es un acuerdo y las partes no tienen las copias. De todos modos, la primera respuesta es intentá quedarte en tu casa. El problema de demostrarlo lo tenemos todos. Después, pasa por la razonabilidad de la persona y de quien hace el control. Hay sistemas familiares donde el chico es el centro y los padres se turnan por días para cuidarlo. Y otros, donde el chico es cuidado por los padres".

"Hay situaciones excepcionales que se tienen que manejar con razonabilidad en cuanto a la situación del niño y la explicación", finalizó el funcionario judicial.

Todos los jueces del fuero de Familia debatían este viernes a través de Whatsapp qué ocurre en este tipo de situaciones. La jueza María Paula Mangani comentó a un medio rosarino que había "opiniones encontradas", ya que por ejemplo en el caso de España se especificó que están previstos esos desplazamientos, pero en Argentina esa cuestión no fue aclarada en el decreto.

"El tema es la razonabilidad de los que tienen hijos en común y deben cumplir con un régimen de comunicación. Hubo gente que pudo consensuar y adaptarse. De llevar al menor día por medio lo harán cada cuatro o cinco días para evitar estar en la calle mientras dure esta primera etapa de cuarentena. Es probable que haya gente que no se ponga de acuerdo. En general, creo que no hay que suspender el régimen", agregó Mangani.

La jueza sostuvo que es "importante que padres y madres puedan consensuar el modo de cumplir la cuarentena y buscar alternativas razonables, sea para compensar otro día la visita suspendida como para encontrar el modo de que el intercambio sea menos frecuente".