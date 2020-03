Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.03.2020

El Pami y la emergencia

BLAS GÓMEZ

“Soy afiliado al Pami y me pregunto: Pami Santa Fe, ¿existe? A nivel nacional se ha suspendido toda licencia del personal de salud. Ahora bien, el 50 % de los respectivos médicos de cabecera están de licencia; el restante 50 %, que se encontraría a cargo de los afiliados, no dan órdenes para vacunación contra el neumococo, la gripe, etc., etc., porque dicen no conocer las patologías de los afiliados en cuestión. ¿En qué quedamos señores?, por un lado se licencia al personal mayor de 60 años y por el otro lado, el Pami carece del personal idóneo para ordenar por donde corresponda. Otra cosa: en farmacias de Bs. As., ya está a la venta la vacuna contra la gripe, por parte del Pami. Aquí ni siquiera la han gestionado. Le pido al diario que indague y haga una nota al respecto”.

¿Y el distanciamiento social?

UNA LECTORA

“Pertenezco al Pami y hace un par de días fui al sanatorio Español a retirar una autorización para un estudio. Estábamos todos en una piecita de 3x3 más o menos, con 30 adultos mayores y de riesgo. Todos sentados uno al lado del otro, esperando su turno. Un riesgo terrible. Este tipo de cosas dejan mucho que desear. Y el Pami no hace absolutamente nada por esto. Es una barbaridad”.

Aprovechar para limpiar

EVARISTO ACEVEDO

“Para el intendente Jatón: con acierto, la Municipalidad ha decidido que se suspendan todas las actividades de educación física en las distintas sedes del Municipio hasta el 31/3, me parece fantástico. Ahora bien, eso no significa que los empleados no tengan que hacer nada. Ejemplo, en el Centro de Educación Física a cargo de la Municipalidad, de Regis Martínez y Almirante Brown, o sea la Costanera, los plafones de iluminación, de afuera y adentro hace años y años que no se limpian. Meses y meses que no se asean puertas, ventanas y vidrios; cuelgan las telarañas, etc., etc. Los zócalos de los baños están llenos de hongos. Sin embargo, el personal está de brazos cruzados. Otro tanto es en el Prado Español. Le pido, señor intendente, que salga usted mismo a recorrer, o personal de su confianza, para que puedan constatarlo. Vaya al parque Garay, a la Dirección de Tránsito, a Zoonosis”.

Espacios públicos

ALCIDES FABRO

“Como santafesino, quisiera saber cuándo tanto el Estado municipal como provincial se van a poner los pantalones largos y van a empezar a atender problemáticas que tienen que ver con la salud y la vida cotidiana de la gente. Cito dos temas como emblemáticos: 1) el uso de las playas por parte de los motociclistas y conductores de cuatriciclos, que impiden que la gente pueda estar con tranquilidad; lugares que deben ser de esparcimiento, para desenchufarse, por ejemplo las playas de Guadalupe Norte, las de Chaco Chico, están invadidas por estos energúmenos, a los cuales nadie les pone control. Esto pasa desde hace años, y los poderes públicos miran para otro lado. 2) El otro ejemplo de vieja data, irritante, insólito, es la ocupación de la costanera por parte de desaforados, que ponen música, que hacen sus necesidades, que tiran envases, que dejan el paseo destruido e impiden que el resto de la gente pueda hacer una vida normal, descansar en un horario conveniente, y nadie le pone coto a esto. Yo me pregunto: ¿qué pasa con nuestros gobernantes, ¡¡qué hacen!!? ¡Cuánta indolencia, cuánto viva la Pepa!, ¿qué es lo que pasa en este bendito país? ¿Cómo es posible que una parte de la sociedad haga lo que se le canta?”.

Estacionamiento gratis en cuarentena

MARÍA

“Quería comentar que saqué el auto, para evitar las aglomeraciones que se producen en el colectivo, pensando en todo lo que recomiendan, para ir a trabajar. Con sorpresa, advertí que me labraron una multa por estacionamiento medido. Me parece que eso no debería estar ocurriendo en estos días por la situación de fuerza mayor que estamos viviendo. Uno tiene que usar su vehículo, e ir a trabajar, y el estacionamiento medido, teniendo en cuenta mañana y tarde, nos puede costar casi $ 1.000. Me parece una barbaridad que estén haciendo esas multas. Es mi opinión. Gracias por el espacio”.

Suspender bares y boliches

MARIO PILO

“Soy vicepresidente de la Asociación Civil Anticorrupción. Sobre el coronavirus: cada vez que se habla de suspender clases, transporte público, circulación vehicular, etc., pienso que deberían cerrarse precautoriamente todo tipo de bares, pubs, boliches, bailables o no de cualquier tipo. Son lugares de contagio posibles, pero también de generación de violencias varias: riñas, trata de personas, drogas, alcohol, etc., lo que aumenta la peligrosidad del coronavirus. La sociedad que trabaja y no va a poder hacerlo, quizás, agradecida. Claro, los narcos, barrabravas, personajes de la noche, no apoyan la medida. Gracias a El Litoral, esta es una opinión personal”.