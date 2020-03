https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes. Se trata de doce cuotas de 387 millones de pesos cada una. Corresponden al déficit de 2020, pero sobre la base del reconocido en 2017. Estiman que la Caja de Jubilaciones cerraría este año con un rojo superior a los 20 mil millones de pesos.

Nación transfiere fondos a cuenta del déficit previsional de Santa Fe

La Nación transferirá a la provincia de Santa Fe en las próximas semanas doce cuotas de 387 millones de pesos mensuales cada una, para cubrir parte del déficit de su Caja de Jubilaciones. El monto total supera los 4.600 millones de pesos. La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial de Nación de este viernes.



Según explicó a El Litoral el director del organismo previsional, Humberto Giobergia, el monto que se comenzará a girar corresponde al “anticipos” para cubrir el déficit del corriente año, pero en realidad, se toma sobre la base del rojo de 2017, que es el último reconocido formal y oficialmente por Nación.



“El sistema prevé el pago de anticipos mensuales a cuenta del déficit que después reconoce formalmente la Anses. Ese anticipo -precisó- se toma sobre la base del último déficit reconocido y convenido. El último monto reconocido por ANSESS a Santa Fe corresponde a 2017, porque todavía estamos discutiendo el número de 2018. Sobre el número de ese año, ahora esperamos una devolución oficial a partir de toda la documentación que enviamos al organismo previsional. Después de ello sabremos qué monto nos reconocen para 2018, para luego firmar el correspondiente convenio. Ese acuerdo es el que garantiza que nación siga haciendo las transferencias”, explicó.



El monto a girar por Nación en el presente ejercicio es idéntico al que ya había transferido en 2019, precisamente, porque todavía no fue reconocido un nuevo monto de déficit. “El dinero que recibamos a partir de esta nuevas transferencias será a cuenta del déficit de 2020. Lo que pagaron el año pasado era a cuenta del de 2019, cuyo monto comenzaremos a debatir desde junio próximo. Ahí se abre la posibilidad de mandar todos los archivos para discutir”, expresó. El funcionario admitió que por la dinámica planteada, “la discusión sobre el déficit está un año atrasada, y el envío de anticipos, dos años”.



Discusión 2018



Respecto del saldo del déficit que discute la provincia con Nación para el ejercicio el 2018, el funcionario recordó que de acuerdo con la gestión saliente de Miguel Lifschitz, la acreencia era del orden de los 5400 millones de pesos. Sin embargo, advirtió que a pocos días de haber asumido la administración de Omar Perotti, Anses comunicó que sólo reconocía de ese monto 3200 millones. A partir de allí, la nueva gestión inició una rediscusión de las cifras para que el gobierno central aceptase reconocer un monto mayor al planteado inicialmente (de 3200 millones). Según contó, hubo avances en esa negociación aunque no está definida. “Por ahora, nos han reconocido más de cinco mil beneficiarios que hasta aquí no estaban incluidos. Pero tenemos que seguir discutiendo”, aclaró.

Giobergia aseguró que el tema no fue parte del temario de la cumbre de este jueves entre el presidente y los gobernadores. “La decisión ya estaba tomada”, aseveró.



Déficit creciente



Consultado sobre las cifras en rojo del organismo previsional, Giobergia recordó que el correspondiente a 2019 había sido de 13.500 millones de pesos. En tanto que el presupuestado para este año sería del orden de los quince mil millones. De todos modos, advirtió que la cifra estará muy por encima de ese monto. “Sólo en enero se sumaron al sistema previsional 800 beneficiarios; ello representa 53 millones de pesos mensuales adicionales y, consecuentemente, 700 millones de pesos anuales por estos beneficios”, explicó. Sobre esa base, estimó que el déficit de este año podría superar los 20 mil millones.



La cifra irrumpe en un una realidad extraordinaria por la coyuntura sanitaria conocida, y renueva la discusión sobre la necesidad de discutir algunas reformas al sistema ya admitidas públicamente -incluso- por algunos funcionarios, como el ministro de gobierno, Esteban Borgonovo. Fuentes consultadas por este diario alertaron que el déficit real con el que cerraría el año la Caja de Jubilaciones superaría el “el plan de obras que tiene proyectado la provincia. Ya no resiste”, alertaron.





13.500 millones de pesos fue el déficit previsional 2019

15.000 millones de pesos es el déficit previsional presupuestado para 2020

20.000 millones de pesos sería el déficit real con el que cerraría la Caja este año

800 beneficiarios se sumaron al sistema jubilatorio provincial sólo en enero pasado