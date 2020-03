https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus Estados Unidos no enviará atletas a Tokio si no le aseguran seguridad sanitaria

El Comité Olímpico y Paralimpico de Estados Unidos (USOPC, según sus siglas en inglés) advirtió hoy que no enviará atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si no reciben por parte de las autoridades japonesas completa seguridad para la salud de los participantes.

El anuncio fue hecho por la directora ejecutiva de USOPC, Sarah Hirshland, que junto a la presidenta del USOPC, Susanne Lyons, analizaron a través de una teleconferencia la posición de Estados Unidos ante la pandemia del coronavirus que afecta a todo el deporte mundial.

"La decisión sobre los Juegos no es nuestra. Eso recae en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno japonés y el Comité Olímpico (COI) dijo Hirshland quien agregó: "No enviaríamos a nuestros atletas si no fuera seguro".

En tanto, Lyons aclaró que su "deseo más profundo es que los Juegos Olímpicos de Tokio puedan tener lugar según lo programado" aunque aclaro que "el ente está planeando una variedad de resultados, dependiendo de lo que suceda con el coronavirus en las próximas semanas", consignó el diario español ABC.

Lyons y Hirshland, hablaron con los periodistas después de las reuniones que la junta directiva de USOPC mantuvo el pasado jueves, y ninguna de las dos dirigentes ofreció detalles sobre los planes de contingencia, aunque la idea a nivel mundial apunta un posible aplazamiento de los Juegos debido al coronavirus.

