Unos cien argentinos varados en Cuba piden regresar al país

La aerolínea que debía traerlos al país canceló todos sus vuelos hasta el 21 de abril por la Pandemia del Coronavirus. La medida dejó varado a un centenar de argentinos, entre los que se encuentran santafesinos. Denuncian poca acción de la Embajada Argentina en Cuba.

Unos cien argentinos —entre los que se encuentran santafesinos— están varados en Cuba. Familiares y allegados se comunicaron con El Litoral para dar a conocer la situación ya que allá no encuentran ningún tipo de respuesta y quieren regresar al país, obviamente bajo las estrictas condiciones de aislamiento obligatorio que se establecieron acá para frenar la circulación del virus que causa el Covid-19.



En diálogo con este medio a través de WhatsApp, donde hubo problemas de comunicación ya que allá “tienen conexión de a ratos”, Florencia, una de las santafesinas varadas, contó que están apostados hace algunos días en el aeropuerto del país centroamericano a la espera de respuestas sin ningún tipo de solución y, lo que es más grave, “con cero cuidados de la salud en el marco de la pandemia”.



“Copa Airliens empezó a mandar los mensajes de cancelación de vuelos 5 días antes del correspondiente a la fecha. La verdad es que esta situación es desesperante. Queremos volver a nuestro país y la embajada Argentina en Cuba no nos da ninguna solución. Encima nos dice que juntemos dinero, y bastante, porque lo vamos a necesitar para permanecer acá varias semanas”, narró Florencia. Y agregó: “Por favor le pedimos a nuestras autoridades que intervengan por nosotros, que sepan que acá hay cien argentinos varados que queremos y necesitamos regresar al país. Estamos todos apostados en el aeropuerto, día y noche”.



Es importante mencionar que cuando uno ingresa a la página web de Copa Airliens, lo primero que se puede leer es un mensaje de la empresa que dice “nos hemos visto en la obligación de cancelar nuestras operaciones por requerimientos gubernamentales desde el 23 de Marzo hasta el 21 de abril.En este momento estamos enfocando nuestros esfuerzos en asistir a los pasajeros que deben viajar antes del domingo. Solicitamos su comprensión y apoyo para que nos vuelva a llamar a partir del lunes”.

Los argentinos varados en Cuba llegaron a ese país alrededor del 10 de marzo, cuando las noticias del Coronavirus eran sobre todo europeas y aquí la vida era absolutamente normal. Debían estar regresando a Argentina por estos días.



“No podemos seguir en el aeropuerto”



Consultada sobre cómo está por estas horas la actividad en el aeropuerto de Cuba, la santafesina contó que de los 7 vuelos programados por día sólo salen 3. “Dicen que entre hoy y mañana nos vayamos porque molestamos y que volvamos el lunes para ver si nos re ubican en algún vuelo. El problema es que parece que el aeropuerto de Panamá cierra el domingo. Acá es todo así. La Embajada no da respuestas hasta el momento. Necesitamos la mayor viralización de ésto para no estar varados un mes en este país. Queremos y necesitamos volver”, finalizó Florencia.

Coronavirus en Cuba



Cuba reportaba hace unos días 21 casos positivos de Coronavirus, todos importados, y 716 casos sospechosos.

3 mil argentinos en Punta Cana



La situación en Punta Cana no difiere demasiado a la de Cuba. Allí también hay argentinos varados, unos 3 mil para ser un poco más precisos.



Julián es uno de ellos. Es santafesino, de la localidad de San Jerónimo Norte y residente actualmente en Colonia Belgrano. Él también recurrió a El Litoral para hacer pública la situación ya que en la embajada no les dan respuestas, los días pasan y el regreso a casa se empieza a poner desesperante.



“En estos momentos estoy en el aeropuerto para conseguir un vuelo. Hay mucha gente que pasó la noche acá porque está sin hotel y las cosas están complicándose cada vez más”, cuenta.



Julián llegó a Punta Cana el lunes 16 de marzo, solo. Y el 17 le cancelaron su vuelo de regreso programado para el 25 de marzo, por lo que desde entonces se la pasa en el aeropuerto para ver qué solución le dan. Llegó en Aerolíneas Argentinas, y está intentando ver cómo regresa al país. “No hay venta de pasajes. Los argentinos que queremos volver tenemos que venir al aeropuerto y rezar por conseguir un lugar. Los vuelos hacia Argentina están colapsados, llenos. Hasta el momento lo único que me dicen de la compañía aérea de nuestra bandera es que me traiga las valijas y si hay un lugar en algún avión me suben”, cuenta Julián. Y agrega: “Pero mucho peor están los argentinos que vinieron en otras aerolíneas, como Latam, Bianca y Iapa; que desaparecieron directamente”.

La preocupación principal de Julián, y de todos los argentinos varados en Punta Cana, es que mañana cierra el aeropuerto y toda la actividad está parando: hoteles, taxis... ¡todo! “Sólo van a llegar vuelos de cabotaje o salvataje. Dicen que todo se para por 2 o tres meses”.



Consultado sobre la Embajada Argentina en ese país, señaló que le hicieron llenar un formulario por Internet y que se encuentra saturada. “Son tres personas para atender a 3 mil argentinos. Estamos en una situación desesperante. Necesitamos la ayuda de nuestro gobierno”, escribió Julián por WhatsApp a este medio.



Por último, este medio pudo saber que también hay una médica santafesina varada en India. Se llama Mariana y por las redes sociales circula un video suyo solicitando ayuda para volver al país ya que su vuelo fue cancelado.