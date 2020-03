https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 14:30

13:02

Personas que no acatan las medidas para prevenir el coronavirus

Temerario: salió a correr a la costanera y lo detuvo la policía por violar el aislamiento

El corredor tiene 45 años y se negó a frenar la marcha. Le habría manifestado a la policía que no tenía miedo a la muerte.

Crédito: Guillermo Di Salvatore

Desde el viernes a las 0 rige en todo el país un aislamiento obligatorio para impedir el avance del coronavirus en Argentina. La medida fue decretada por Alberto Fernández con un centenar de casos confirmados de COVID-19 y (en ese momento) tres fallecidos (la cifra aumentó a cuatro este sábado). Pese a la masiva divulgación por parte de los medios, de los llamados de los “famosos” y de las recomendaciones de las autoridades, hay quienes burlan la cuarentena y continúan con sus actividades de manera casi normal. Se vio en Buenos Aires cómo “escapaban” para el lado de la costa atlántica y también se ve en Santa Fe. En el sur provincial un numero grupo de personas fue detenida por la policía por realizar actividades al aire libre, tipo picnic. Este sábado por la mañana se dio una situación similar en la costanera de la capital provincial cuando un hombre (45) fue detenido por correr en el paseo tradicional. Fuentes oficiales informaron que el individuo hizo caso omiso a la directiva de los agentes de seguridad y pretendía continuar con la actividad física. También se supo que este ciudadano habría manifestado no tenerle miedo a la muerte. INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real