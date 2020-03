Estos tipos, como "Poroto" Saldaño, no mueren nunca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su gracia, sus pelos al viento y su tonada cordobesa pasaron a la eternidad, pero su legado, sus anécdotas tan risueñas y sus goles quedarán anidados para siempre en la historia sabalera.

Pasó un año. Para quiénes conocimos a “Poroto” —al igual que a “Cococho”—, nos deleitamos con sus anécdotas y su sabiduría, nos regalaron su sencillez y nos honraron con su amistad, es muy difícil resignarse a no tenerlos, a no llamarlos para que nos den una opinión, una entrevista o un recuerdo. Estos tipos, como José Luis Saldaño, no debieran morir nunca. En realidad no mueren, viven, están ahí, intactos en la memoria que se resiste a ser frágil o injusta con quiénes llegaron a ponerse el seductor cartelito de “ídolos”.



Dicen que hace un año murió “Poroto” Saldaño. Pero, ¿cómo puede ser que haya muerto el hombre que hizo gritar tantos goles, que regó de potencia y guapeza esa cancha con tribunas de madera repletas con gente afuera y con tanto talento adentro?. Nunca puede morir el hombre que en un par de años se encargó de robarle el corazón a todos los sabaleros. El que llegó después de haber formado una delantera inolvidable en Instituto con Ardiles, Kempes, Willington y Beltrán; el que sabía que no podía fallarle a un tipo como el “Gitano” Juárez que lo había elegido para que sea el “9” de Colón; el que al día siguiente de haber salido campeón del mundo con Boca, en Alemania, fue a comprar un regalo y no tuvo mejor idea que traerse ¡un violín!.



“Poroto” jugó 48 partidos y marcó 24 goles en Colón. Suficiente. El primero se lo hizo a Independiente en la Doble Visera. De ese gol, participaron previamente tres grandes estrellas del Colón de esos tiempos: Villaverde, “Cococho” y “Villita”. Además, estaban Carlitos López y su zurda exquisita, el chaqueño Mazo y su calidad llena de técnica y no exenta de despliegue, más la potencia de la “Yegua” Coscia... ¡Gran equipo! Marcaron una época y un estilo. Colón jugaba de esa manera, al influjo de esa clase de jugadores y con un técnico, el “Gitano”, que los mandaba al frente.



Cuando “Poroto” enfermó, recuerdo una hermosa charla con “Chocolate” Baley. “Poroto” le preguntó de arranque: “¿Cómo estás vos, ‘Chocolate’?”. Y Baley, el moreno arquero campeón del mundo, ni lerdo ni perezoso le contestó: “¡Bien...! Un poquito más rubio nomás... ¿Le contaste a los muchachos cuando íbamos con el Lobo Carrascosa en el auto, los tres jugábamos en la selección y vos sacaste la cola por la ventanilla cuando pasábamos por el obelisco y tocábamos bocina para que la gente te viera?”.



No puede morir un tipo así. No se puede ir, no puede escaparse a los recuerdos ni a los sentimientos ni al cariño eterno. Eso perdurará por siempre y se convertirá en eterno. Ni el paso del tiempo, ni el cambio de las generaciones podrá hacer que Colón olvide a este cordobés que después se fue a jugar a Huracán, a la selección, fue campeón del mundo con Boca pero no volvió a Córdoba ni se quedó en Buenos Aires a vivir, sino que eligió Santa Fe hasta el último de sus días, hace exactamente un año. Ese día, José Luis Saldaño nos dejó en cuerpo pero no en alma, se fue su voz con tonada cordobesa, su sonrisa permanente y su gracia sin igual, pero quedó su legado, su recuerdo, sus anécdotas convertidas en historia, sus goles, su amor incondicional a Colón y esa relación sin igual con su gente. “Poroto” no murió. Estos tipos no mueren nunca.

