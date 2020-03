https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Audios del ministro de Seguridad con graves insultos a intendentes

Una polémica arenga de Sain a la Policía

Dos mensajes del ministro Sain uno sin dudas está dirigido a los jefes de la Policía- circulan también por fuera de esa fuerza. En un audio ordena aplicar con dureza la ley para hacer cumplir la cuarentena y les reclama “trabajen de policías, dejen de ser admInistrativos”. Dice que “los fiscales por primera vez no están obstruyendo nuestro trabajo”.

El otro mensaje (no está claro si corresponde a la misma comunicación) contiene términos agraviantes para con los intendentes de Santa Fe y de Rosario, a los que nombra. Dice que en general los jefes municipales de la provincia son “especuladores” y “de cuarta categoría”.

Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Luis Rodrigo SEGUIR El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, envió a los jefes de la Policía un particular mensaje de aliento, al ordenarles llevar adelante todos los esfuerzos posibles para que los ciudadanos cumplan con la cuarentena.

En dos audios diferentes, reclama en uno -a viva voz- “trabajen de policías, dejen de ser administrativos, laburen de policías, por favor”, al tiempo que considera que la Policía tiene “la oportunidad histórica de cumplir un rol que la coloque en un lugar de confianza y prestigio social”.

Mientras, en otro envío, se queja de “los intendentes” y afirma “dejan mucho que de desearà son de cuarta categoría en términos generales”. Luego de excluir al titular del municipio de Melincué, sostiene que “el resto son especuladores y son los primeros que se van a la lavar la pija con nosotrosà Javkin, Jatón ya se lavaron la pija hoy con nosotros”.

Ambos mensajes circulan desde la noche del viernes 20 fuera del ámbito de la policía. Llegaron a oídos de dirigentes políticos, legisladores e incluso de los propios intendentes mencionados. Se desconoce si sendos audios son parte de un mismo mensaje, pero así circularon obviamente sin el consentimiento del ministro de Seguridad-, lo que permite imaginar ciertas dificultades para la conducción de la fuerza.

En el primer audio, Sain habla directamente a los jefes policiales y por momentos se refiere a la fuerza como “nosotros” , en el segundo usa también ese pronombre personal, que bien puede haber tenido otros destinatarios o solo a los uniformados. Puede haber sido un envÍo para otro funcionario de su ministerio, del propio gobierno o de alguien más de su confianza. No está claro, pero hoy ambos circulan juntos.

En cualquier caso, la filtración de esas expresiones -además de su contenido- dejan al funcionario en una posición difícil.

“Tenemos que ser duros”

“A los jefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe les pido encarecidamente que apliquen la ley, que lo hagan con la firmeza y la dureza que les impone el estado de derecho”, dice el audio con la arenga.

“El estado de derecho no es ser blanditos con la ley; el estado de derecho es ser duros en la aplicación de la ley y nosotros tenemos que ser duros con la gente que la incumple porque acá en días, en varios días, va a haber muertos. Va a haber gente muerta. Y la gente misma que ha violado esta cuarentena, que está violando esta cuarentena va a hacer responsable a la policía de Santa Fe de esas muertes, al gobierno de Santa Fe de esas muertes y a sus ministros de esas muertes, no tengan ninguna duda”, sigue.

“La Policía de Santa Fe concluye- tiene la oportunidad histórica de cumplir un rol que la coloque en un lugar de confianza y de prestigio social. Hagan que sus subordinados cumplan estrictamente la ley, con la dureza que la ley nos permite. Tienen todos los elementos en la mano. Los fiscales por primera vez no están obstruyendo nuestra labor. Les pido por favor que tengan el tino de aplicar la norma como corresponde. Trabajen de policías, dejen de ser administrativos, laburen de policías, por favor”.

