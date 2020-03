https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 15:54

15:52

La ex nadadora Imoto Naoko fue la encargada de recibir el fuego olímpico en Grecia para su ingreso a Japón, donde debería iniciar el relevo. La imagen impacta y trae el recuerdo de la llama olímpica de Río 2016, que fue visitada por miles de personas y se colocó en un lugar popular para que todos puedan vivenciar el espíritu de los Juegos.

Juegos de Tokio 2020 La luz que brilla cada vez más débil La ex nadadora Imoto Naoko fue la encargada de recibir el fuego olímpico en Grecia para su ingreso a Japón, donde debería iniciar el relevo. La imagen impacta y trae el recuerdo de la llama olímpica de Río 2016, que fue visitada por miles de personas y se colocó en un lugar popular para que todos puedan vivenciar el espíritu de los Juegos. La ex nadadora Imoto Naoko fue la encargada de recibir el fuego olímpico en Grecia para su ingreso a Japón, donde debería iniciar el relevo. La imagen impacta y trae el recuerdo de la llama olímpica de Río 2016, que fue visitada por miles de personas y se colocó en un lugar popular para que todos puedan vivenciar el espíritu de los Juegos.

Por Fabiana García



A pesar de la incredulidad que hay en el ámbito deportivo y no deportivo debido a la propagación del Covid-19 y de que cada vez son más fuertes las versiones de que los Juegos Olímpicos de Tokio no se realizarán, la organización insiste.



Estaba planificado que el 16 de marzo la antorcha olímpica comenzaría su recorrido por las Prefecturas de Japón, sin embargo todo se va reprogramando y no existe en estas circunstancias el entusiasmo y popularidad que generan estos eventos.



Todo es protocolar y cumple con los ritos del Olimpismo, que se suspendió en las guerras mundiales (Primera y Segunda) pero por el momento no. Faltan 160 días.



Así, sin que pudiera recorrer Grecia, el país cuna de los Juegos, la antorcha ya fue traspasada a sus organizadores inmediatos. Fue Imoto Naoko, quien formó parte del equipo de natación de Japón en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde terminó cuarta en el relevo de estilo libre 4x200, la que recibió la llama. Si bien ese fue sin duda un gran recuerdo para ella, desde entonces la ex nadadora olímpica de 43 años ha dedicado su vida a ayudar a otros.



Elegida por Tokio 2020 para ser la persona que entregue la antorcha, Imoto recibió la llama olímpica del presidente del HOC y miembro del COI, Spyros Capralos, en la ceremonia de entrega en el Estadio Panatenaico de Atenas, y viajó de regreso a Japón con la llama y el resto de la delegación japonesa.



Imoto considera que este es un papel muy simbólico que mide con mucho respeto y significado. “Cuando recibí la llamada, me sorprendió mucho y sentí que esto no podía ser cierto. La llama olímpica representa mucho para mí y para muchas personas a pesar de las dificultades que enfrentamos en este momento con el coronavirus”, dijo a Tokio 2020.



La esperanza ilumina nuestro camino



Para Imoto, el símbolo de la llama olímpica tiene un significado más fuerte, ya que la llama viajará desde Grecia a Fukushima, que es una de las prefecturas en la región de Tohoku que aún está en proceso de reconstrucción después del devastador terremoto de hace nueve años.



“La llama vino de la antigua Olimpia aquí en Grecia y se dirige a Fukushima, donde se produjo el terremoto en 2011”, dice.



“Atravesará todo Japón y finalmente llegará a Tokio. En el camino, llevará muchas esperanzas de la gente para que sea una llama poderosa cuando llegue a Tokio. En estos tiempos difíciles, será aún más significativo porque las personas vulnerables, especialmente las personas mayores o los niños, están luchando en este momento. Todas las personas que llevarán esta llama transmitirán este mensaje de esperanza durante este relevo”.



“Es hora de posponer”



Sin embargo, en las últimas horas la postura del COI y el Comité Organizador parece resquebrajarse. Un miembro de la junta ejecutiva del Comité Olímpico Japonés ha roto públicamente las filas con el Comité Olímpico Internacional, y le dijo a un medio de comunicación japonés que cree que es hora de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Kaori Yamaguchi, un atleta retirado de judo, indicó que cree que el COI “está poniendo en riesgo a los atletas” al pedirles que continúen entrenando, a raíz de la pandemia de coronavirus en curso, un mensaje que el presidente Thomas Bach y el COI han comunicado con los atletas tan recientemente como esta semana .



Yamaguchi, quien es uno de los 23 miembros de la junta ejecutiva del comité, agregó que planea discutir su postura ante el resto del Comité Olímpico japonés en una reunión el 27 de marzo.



“A diferencia de otros eventos deportivos, los Juegos Olímpicos simbolizan el ideal de que los deportes traen la paz mundial”, dijo a Nikkei un periódico en Japón. “No deberíamos celebrar (los Juegos Olímpicos) si las personas de todo el mundo no pueden disfrutar”.



Los Juegos de Tokio están programados para comenzar el 24 de julio.



Emoción universal

Por Fabiana García

Los Juegos Olímpicos constituyen una experiencia maravillosa para todos los amantes del deporte y los aficionados. Es una fiesta mundial , donde por 16 días el mundo convive sin diferencias. Los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fueron espectaculares y nos dejaron un recuerdo imborrable, creo que ningún argentino se arrepintió de ir y quizás muchos más aún se arrepintieron de no aprovechar la oportunidad de presenciar la única vez que los anillos olímpicos deslumbraron a Sudamérica.

Si bien es una fiesta deportiva, la multitud de todo el mundo, las costumbres, la camaradería, generan un clima que no tiene otro modo de igualarse.

Río también tuvo sus pro y varios contras. El zika se presentó como una enfermedad que llegó a poner en riesgo la sede, inclusive muchos se “bajaron de las delegaciones” por miedo a este virus provocado por la picadura de un mosquito. Pero no fue una pandemia y toneladas de repelente fueron suficiente. Ojalá ahora fuera tan fácil.

Pero Brasil garantizó eliminar este brote y superó otros escollos: obras sin terminar, líneas de subtes que no llegaron a completar todos los escenarios olímpicos, miedo por la violencia en Río... Y un 4 de agosto se inauguraron con esplendor en el Maracaná y Sudamérica por 16 días fue anfitrión del mundo.

Periodistas acreditados teníamos una duda: ¿dónde estaba la llama olímpica que se había encendido en la Ceremonia? Pocos días después la encontramos en el Centro de Río, en un sector muy popular carioca donde brillaba para que todos, sin distinción y sin acceder a ningún evento deportivo, pudieran verla y tomarse fotos.

No puedo precisar en números cuantos miles de personas estaban en ese sector , con pantallas gigantes, recitales... Lo que sí recuerdo es ver la llama en un pebetero dorado que refractaba la luz hacia la gente y creaba contraste con la cúpula de una Iglesia. Ese fuego fue especial, igual a otro, pero cargado del simbolismo de inspirar hermandad y esperanza. Los Juegos Olímpicos son sinónimo de eso, de unión de los países del mundo y ese fuego jamás se va de las retinas.

Sinceramente no me imagino, hoy, que esa llama pueda convocar a tanta gente en Tokio y con las mismas sensaciones de ser parte de algo festivo. No sé si en cuatro meses se podrá disfrutar después de tanto dolor que traspasó fronteras, por un virus que nos tiene apesadumbrados a todos. ¿Al Olimpismo no?.