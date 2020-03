https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 16:26

16:23

La mirada de una familia con raíces sicilianas que trabaja en Santa Fe y que hoy forma parte de la CD del club Ciclón Racing.

Juan y Liria Salemi En tiempos de reflexión y cuidado La mirada de una familia con raíces sicilianas que trabaja en Santa Fe y que hoy forma parte de la CD del club Ciclón Racing. La mirada de una familia con raíces sicilianas que trabaja en Santa Fe y que hoy forma parte de la CD del club Ciclón Racing.

Juan y Liria Salemi son integrantes de una gran familia siciliana (Italia). Su llegada a Santa Fe se dio hace años. Desde entonces, y con la conformación de una familia hoy tradicional, nunca bajaron los brazos y a su tiempo libre le sumaron la tarea en uno de los clubes más importantes que tiene nuestra Liga Santafesina de Fútbol: Ciclón Racing.



Para Juan y Liria, la institución lagunera es su segundo hogar. Allá pasan largas horas del día para que los niños y jóvenes deportistas de esa zona tengan su lugar de esparcimiento. “Con la orden de Julián Calvet (médico) el DT de la máxima división, no dudamos un instante en cerrar las puertas apenas supimos del cuidado de todos”, decía Liria, quien además de su querido club se destacó en la CD de la Casa Madre durante mucho y tiempo.



—¿Cómo están hoy en Ciclón Racing?



Liria: —La puerta del club, y como pasa con cada uno de los que componen la Casa Madre, está cerrada pero con un trabajo especial por parte de los profesores. Ellos prepararon una hoja para cada deportista para que trabaje en su casa. Lo importante es tomar conciencia de lo que está viviendo el país y el mundo. El aislamiento es fundamental para parar todo esto.



—¿Qué noticias llegan de Italia y cómo es la situación de sus parientes y amigos?



Liria: —Las noticias que llegan desde Italia son tremendas y lo que vemos en imágenes es la cruda realidad. Hoy, la gente está en cuarentena total, le pide al Santísimo todos los días que los bendiga, que los ponga en el lugar que corresponde y que ya no haya más muertos que es lo que más nos preocupa y nos asusta.



—¿Dónde están ubicados los familiares de ustedes?



Juan: —En Sicilia, ubicado en el sur, mientras los grandes problemas se plantearon en el centro-norte, ahí la situación es grave, tal cual se ve. Nuestros seres queridos y amigos están en Sicilia, que es una de las dos islas del sur. Ellos están en cuarentena, no sale nadie de sus casas. Estamos en contacto vía WhatsApp, Facebook y la verdad es que están bien pero no quiere decir que no estén con la misma preocupación de todo el mundo, especialmente de ese país.



—Si tuviera que aconsejar a los santafesinos, ¿qué les diría?



Juan: —Lo que ya se dijo desde un primer momento. Debemos cuidarnos por nosotros, por nuestras familias y por todos los que nos rodean. La prevención es fundamental y por eso debemos tomar todas las medidas que sean necesarias.



>> Una isla con más de 5 millones de habitantes

Sicilia es una de las veinte regiones que conforman la República Italiana. Su capital y ciudad más poblada es Palermo. Está ubicada en Italia insular, limitando al norte con el mar Tirreno, al este con el estrecho de Mesina, que la separa de Calabria, al sureste con el mar Jónico y al sur y oeste con el mar Mediterráneo. Con 5.088.889 habitantes en 2013 (último censo) es la cuarta región más poblada del país —tras Lombardía, Lacio y Campania— y con 25.711 km2, la más extensa. Es además la isla más poblada del Mediterráneo.



>>Atlético Rafaela pone a disposición sus instalaciones por el coronavirus

En medio de las medidas que se fueron adoptando en los últimos días por la pandemia del coronavirus, Atlético de Rafaela, al igual que muchas otras instituciones deportivas provinciales y de todo el país, brinda su solidaridad con el Estado Municipal y pone a su disposición las instalaciones. En la “Crema”, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, sostuvieron que todas las instalaciones pueden ser utilizadas por las autoridades de acuerdo lo requieran por la emergencia nacional por el COVID-19. En la misma línea, otros clubes de la provincia, como Newell’s, Central y Unión, comunicaron la misma medida en sus redes sociales. “La AMSyD Atlético de Rafaela ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias locales todas sus instalaciones, para que sean utilizadas de la forma que considere pertinente en este momento tan delicado que atravesamos relativo a los efectos producidos por el COVID-19. #somosresponsables”, indica el comunicado.