Advertencia de la Ministra de Seguridad

Sabrina Frederic "no descarta"decretar el estado de sitio

Si la gente no cumple con la cuarentena obligatoria, se tomarán medidas más estrictas.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, advirtió que los controles comenzarán a ser más estrictos en todo el país y que las personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria se les iniciarán causas penales al respecto. Tenés que leer Un centenar de detenidos en Santa Fe por burlar el aislamiento en la primera jornada La ministra habló con Clarín y comentó lo siguiente sobre el comportamiento de la sociedad: "El problema es la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hace. Ahí hay que apuntar". Y agregó: "Van a aumentar los controles a partir del día de hoy. Entendemos que ayer fue un día bisagra porque mucha gente salió a trabajar sin el certificado correspondiente, vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente y solicitar a los que se dirigen a distintos destinos con sus autos particulares el certificado que respalda la excepcionalidad". Sobre el estado de sitio, declaró: "Está como posibilidad, se analizó y por ahora el gobierno no cree que sea necesario. Pero va a depender del cumplimiento que hagamos todos de estas medidas. Es una medida extrema a la que estamos evitando llegar pero nuestra Constitución no tiene otra alternativa que esa". "Tenemos que tener la claridad de que hay mucha gente que tiene conciencia y que debe circular, me refiero al sector informal. Es un sector al que hay que atender. El problema es la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no lo hace. No hay privilegiados", concluyó Frederic. INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real