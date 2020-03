https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 17:38

17:37

Llegan cartas Desconfiado

Por Mercedes Viola

Yo te entiendo, Desconfiado, y te entiendo a vos también, Renegado. Sos el hombre o la mujer rebelde con y sin causa. Tenés calle, simpatía y te das maña para todo; le ponés el pecho a lo que venga, sos fuerte, das batalla y fuego amante. Mirá que te van a decir que te quedes en tu casa. ¡Por una gripe! Más se perdió en la guerra, decía tu abuela mientras armaba ravioles el domingo. Para colmo, por ahí te lo indica un presidente del equipo contrario, al cual te opones por principio, a rajatabla. Sabés que no es muy inteligente tomar partido así en éstas cosas, pero viste como es esto: River-Boca, con pasas o con aceitunas, tinto o blanco, radicales o peronistas. No hay con qué darnos. Llevamos los bombos de la hinchada en el corazón y tomamos partido por cualquier cosa, apasionados. Además, sos libre. Libertad que los padres de la patria conquistaron y después otros tantos perdieron y luego recuperamos. Tenés tu libertad y pensás usarla como te plazca. Atrás quedaron los tiempos en que reunirse era un delito y tres era grupo. Yo beso a quien se me da la gana. Y es de las libertades más hermosas de este mundo. Además, esto no te cierra. Está el nuevo orden mundial, los chinos, los rusos, los yankees, el petróleo, las estelas químicas, los laboratorios. ¿Cómo sé que no me están mintiendo? ¿De dónde sacan los números? Nos quieren temerosos para manejarnos. Y además, nosotros tenemos otros problemas como el dengue, el mal de chagas, las calles rotas, los ranchos, la miseria que nadie resuelve, los chicos que se van a dormir con hambre. Si a eso le sumás las sequías, las inundaciones, los granizos... Y te van a venir a correr con éste virus importando de Europa. Que te hagan el favor. ¿Quién te va a pagar el alquiler, el monotributo, el anticipo de ganancias? ¿Quién te va a llenar la heladera infame?

Tenés razón, Desconfiado. Yo levanto muchas de tus banderas. Los seres humanos podemos ser una bestia hermosa, basta mirarnos con un poco de ternura. Yo no quiero asustarte para controlarte. No lo hago nunca con mis hijos. Y si no entienden prefiero el viejo y mal visto “porque lo digo yo” al chantaje del cuco, del viejo de la bolsa. Pero en Argentina está la mitad de mi alma, mis hermanos, mis padres, mis amigos. ¿Hay, al fin y al cabo, al neto con la vida y la muerte, más riqueza que esa para esta bestia amorosa que somos?

Lo que esta pasando con el virus en Italia, y ahora también España, Francia, Inglaterra (un rebelde que está cambiando de parroquia) no lo digo yo. Pero vivo en la zona más apestada de Italia y soy testigo. Vivo en Milán, hace quince años. La ciudad más internacional y pujante de Italia. Y ahora que ustedes se están empezando a lavar las manos nosotros ya tenemos dermatitis. Ya vi todos los chistes que van a circular por las redes. Fuimos reyes de la negación y subestimamos todo lo que pudimos. Porque cuando te tocan donde te duele, te da miedo, rabia y ganas de salir corriendo. Y parece -por cómo disparamos- que pensar que esta vida que conocemos podría terminar por un virus, que se transmite con un respiro, no nos gusta nada. Parece que queremos, empecinadamente, vivir. Y que vivan los que amamos. Y también los que no amamos, para seguir dándoles batalla con los bombos de una tribuna a la otra.

No te voy a hablar de números, ni de camiones del ejército que llevan los cuerpos a otros cementerios porque los cementerios no dan a basto. Eso es verdad y lo podés leer en cualquier lado. No te voy a decir que #Todovaasalirbien, porque ya no está saliendo bien. Es una pandemia. Nos vamos a contagiar todos. El 80% va a estar bien, quizás vos estés en ese grupo. Pero si nos contagiamos todos de golpe el 20% que necesita ayuda va a colapsar los hospitales. Acá, en Lombardía, es eso lo que está pasando. Y cuando eso pasa, se razona como en la guerra y se le da una cama y personal sanitario a quien tenga más posibilidades de seguir viviendo y más vida por delante. Se te habrán cruzado varios seres queridos que quedarían afuera de esta ventana. Vos sos Desconfiado y Rebelde, pero no sos mala gente.

Seguí desconfiando, porque tu mirada crítica, tu búsqueda de un pensamiento libre, tu rebeldía contra la opresión de quien quiera someter y manipular, tu creatividad es y será vital, pero por unos días seguí desconfiando desde tu casa. Para que tu ejercicio de presencia libre no arruine un plan donde, por una vez, podemos cuidarnos entre todos.