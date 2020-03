https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 18:01

18:00

En Italia aseguran que Gonzalo Higuaín rompió la cuarentena y vuela a Argentina para ver a su mamá enferma.

Polémica Gonzalo "Pipa" Higuaín vuelve a la Argentina para cuidar a su madre En Italia aseguran que Gonzalo Higuaín rompió la cuarentena y vuela a Argentina para ver a su mamá enferma. En Italia aseguran que Gonzalo Higuaín rompió la cuarentena y vuela a Argentina para ver a su mamá enferma.

El jugador de la juventus, Gonzalo Higuaín fue noticia por abandonar Italia en un momento crítico de la enfermedad COVID-19. Viajó a Argentina esta semana en medio de las críticas, su hermano Nicola justificó que el Pipita regresó con una “autorización” del club, con el “negativo” en la prueba del coronavirus y pero lo hizo por un motivo muy importante, para cuidar a su madre que padece cáncer. La familia aclaró el mal entendido después de que se diga que el delantero rompió la cuarenta preventiva, y obligatoria.

«Nuestra madre, como muchas otras personas más en el mundo, está luchando contra una enfermedad llamada cáncer. Seguramente a estos seres notables le importe muy poco la salud de mi madre, sólo les importa mencionar la palabra mágica que en este caso es Higuain», escribió Nicola Higuaín en Instagram.

«Obviamente, cada uno sabe a quién le toca este mensaje y no me gusta generalizar. Mi hermano Gonzalo viajó con autorización de la Juventus y con un certificado de negatividad del test COVID-19 a su país como cualquier ciudadano argentino«, añadió.

«Además, mi hermano está realizando la cuarentena solicitada por nuestro presidente. Higuaín no se escapó ¿ok? y el motivo es estar acompañando a nuestra madre en esta situación no deseable. Por favor, no usar la palabra mágica en este momento delicado familiar y general», finalizó.