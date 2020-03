https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 21.03.2020

19:19

El sindicato dice que no se respetó el aislamiento Festram denuncia la "irresponsabilidad" de la Municipalidad de San Carlos Centro

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) difundió un comunicado en el que advierte que la Municipalidad de San Carlos Centro no respeta la directiva de aislamiento dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional



La denuncia surgió desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de esa ciudad, quienes indican que el Ejecutivo local “ha dado la orden que los agentes vayan a trabajar. No estableció cuáles eran los servicios mínimos esenciales y constatamos que existió la directiva desde el ente público de prestar servicios”.



Asimismo, se indica que “a los agentes que decidieron no presentarse a trabajar o a aquellos que pidieron volver a sus domicilios para cumplir con el protocolo de aislamiento y seguridad social, se les otorgó forzosamente licencia ordinaria sin haberla ellos solicitado, por no haber prestado los servicios, presionando de esta manera al resto de los empleados que continuaron con sus tareas habituales para no perder días de su licencia anual”.



El gremio indica que con este accionar “el Municipio viola lo dispuesto por las medidas gubernamentales en relación a la pandemia por coronavirus, y con este actuar -sin observar el protocolo a seguir- deja desprotegidos a los trabajadores y a la comunidad toda, y pone a la Salud Pública en riesgo”.



A raíz de esta situación, se informó también que “se realizó la pertinente denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia”, y agrega que “debemos conocer cuál es el funcionario que ha dado la orden de ir a trabajar”. En este sentido advierten que de no haber un esclarecimiento al respecto, “la responsabilidad ante el riesgo a la salud a la que los sancarlinos estamos expuestos es del intendente Placenzotti”.



“En localidades cercanas hay casos de coronavirus, y es un acto de desprotección por parte del intendente enviar a los trabajadores a prestar servicios sin observar las normas establecidas para la pandemia -continúa el mensaje-. Por eso convocamos a los trabajadores y a la sociedad para que el Municipio de San Carlos vele por la ciudadanía ante esta situación extraordinaria y ponga fin a las conductas irresponsables de la intendencia: el accionar autoritario y destinado a enviar a trabajar a los empleados municipales no sólo los dejó expuestos a ellos, sino también a los abuelos, a los niños y a los grupos de riesgo de la ciudad y localidades cercanas”.



