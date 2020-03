https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 19:30

19:29

Para jugar un rato

Algunos videojuegos para celular recomendados para la cuarentena

Si tu experiencia con los videojuegos de celular se limita al "Candy Crush" o al "Fortnite", o simplemente no has jugado nunca, el confinamiento puede ser un buen momento para empezar a explorar el amplio y variado mundo de los juegos para móvil. Hay propuestas para todos los gustos.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Para jugar un rato Algunos videojuegos para celular recomendados para la cuarentena Si tu experiencia con los videojuegos de celular se limita al "Candy Crush" o al "Fortnite", o simplemente no has jugado nunca, el confinamiento puede ser un buen momento para empezar a explorar el amplio y variado mundo de los juegos para móvil. Hay propuestas para todos los gustos. Si tu experiencia con los videojuegos de celular se limita al "Candy Crush" o al "Fortnite", o simplemente no has jugado nunca, el confinamiento puede ser un buen momento para empezar a explorar el amplio y variado mundo de los juegos para móvil. Hay propuestas para todos los gustos.

Los videojuegos para celular viven un gran momento. Cada vez más proyectos se alejan de las temáticas de amenaza zombie o los disparos y apuestan por narrativas diferentes, que sumergen al jugador en historias tan cuidadas y complejas como las de cualquier libro. A continuación desglosamos una lista de propuestas para todos los gustos. -"Gorogoa": Este videojuego es una cuidada y original propuesta dibujada a mano por Jason Roberts. Los jugadores deben ordenar las ilustraciones, hechas con un exquisito nivel de detalle, mientras se sumergen en una historia sobre un joven. El videojuego tiene una mecánica en principio sencilla y evocadora pero que va ganando en complejidad mientras se desarrolla el juego. (Solo iOs) Tenés que leer Aprovechá estos libros digitales gratis en español para entretenerte en tu casa - "Florence": La ilustración, la música y la historia de este videojuego han convertido a esta pieza en una obra de referencia del sector que, además, cuenta con un sinfín de premios, como el BAFTA al mejor videojuego para móvil. Narra de una manera muy especial la historia de Florence, una joven de veinticinco años que se enamora por primera vez, de un joven chelista, hasta que todo da un vuelco. (iOS y Andro.id - "Monument Valley": Fue lanzado hace cinco años, pero hoy en día sigue siendo un referente de los juegos de móvil que además, tiene una adaptación a la gran pantalla en camino. Es una experiencia de puzzles única que combina rompecabezas, con estructuras de geometría imposible inspiradas en Escher y una banda sonora de película. (iOS y Android) - "Tangle Tower": Se puede terminar en un fin de semana y es un como una mezcla entre un videojuego de puzzles y una serie de crimen. A primera vista puede parecer un simple animación con diálogos, pero su historia están diseñados con todo detalle y profundidad. (Solo iOS) - "Kami 2": El juego que le da una vuelta de tuerca al género de puzzles. Es completamente gratuito a menos que te quedes atascado y necesites alguna pista para seguir. El sistema se basa en siluetas hechas con triángulos de vivos colores y que juega con la técnica de origami. Hay más de cien niveles y es muy relajante. (iOS y Android) - "Grindstone": Capybara Games es uno de los estudios de videojuegos independientes con más nombre. Este juego va de matar, sí, pero alimañanas de en una cueva para llegar a lo alto de una montaña. Una aventura, a medio camino entre el puzzle y la estrategia, cargado de color y de humor. (Solo iOS) - "Sayonara Wild Hearts": Si te gusta la música, este es tu juego. Se trata de un proyecto basado en la música, que narra la historia de una joven en un paisaje de corte surrealista. Sus creadores, los suecos Simogo, lo califican como un álbum de pop convertido en videojuego, en el que se mezclan las motos, el baile y la música a doscientos kilómetros por hora. (Solo iOS) - "Journey": Fue uno de los primeros títulos independientes en arrasar (2012) y es el referente de muchos proyectos que llegaron después. El jugador inicia un viaje en el desierto, donde se encuentra restos de una civilización antigua, mientras resuelve acertijos, puzzles y encuentra señales y otros viajeros, que le guían en un camino que aborda temas como el compañerismo, la bondad o la magia. (Solo iOS) - "Donut County": Su extraña trama, una ciudad dominada por mapaches en el que aparecen agujeros que engullen todo lo que se encuentra a su paso, lo alzó el año pasado como uno de los juegos del año. Es un juego de estrategia cargado de humor cuyo único objetivo es pasar un buen rato y evadirse, así que perfecto para estos momentos de crisis. (Solo iOS) INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real