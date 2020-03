https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador del estado de Sao Paulo, el más golpeado de Brasil por la pandemia del coronavirus, decretó este sábado la cuarentena por 15 días a partir del martes, lo que implicará el cierre de todos los "servicios no esenciales" del corazón económico del país.

Desde el martes Sao Paulo se declara en cuarentena pese a la postura de Jair Bolsonaro

"El estado de Sao Paulo decreta la cuarentena por 15 días desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril", anunció Joao Doria en una rueda de prensa.

La medida "implica el cierre de todo el comercio y de los servicios no esenciales", incluyendo "bares, cafés y restaurantes", pero no afectará a la industria, porque esta "no tiene ninguna atención al público", explicó.

Solo podrán funcionar los servicios de salud, de seguridad, los bancos, supermercados, panaderías y el transporte público, respetando las medidas de prevención de contagios.

Doria recomendó con insistencia que los mayores de 60 años se "queden en sus casas".

El estado de Sao Paulo, de 44 millones de habitantes (casi uno de cada cinco en Brasil), registró hasta ahora 15 de las 18 muertes por coronavirus en Brasil, así como 459 de los 1.128 casos confirmados de la enfermedad, según el balance publicado este sábado por el Ministerio brasileño de Salud.

Aunque las industrias no fueron incluidas en la cuarentena, se prevé que se paralice una región que produce casi un tercio del PIB de Brasil, dado que numerosas industrias dieron asueto forzado a su personal.

Al menos 35 plantas de montaje de autos, la mayoría en Sao Paulo, decidieron suspender sus actividades a partir del lunes, dejando inactivos a unos 100.000 operarios, según el diario O Estado de Sao Paulo.

El frenazo económico provocado por la crisis sanitaria mundial obligó al gobierno brasileño a recortar drásticamente sus previsiones de crecimiento para 2020, de 2,4% antes del inicio de la crisis a un crecimiento nulo (+0,02%).

Conflicto político

Tanto Sao Paulo como Rio de Janeiro, entre otros estados, ya habían decretado en la última semana la suspensión de clases, eventos masivos y misas, así como el cierre de shoppings y restricciones en los transportes públicos para reducir las circulación de personas.

"Sabemos que estamos en una guerra y esa guerra deberá ser enfrentada con decisiones correctas, rápidas y eficientes", dijo Doria, quien ha implementado medidas cada vez más restrictivas para contener la propagación del virus, al igual que Rio, donde ya a partir de este sábado está prohibida la circulación en sus populares playas.

El gobernador de Rio, Wilson Witzel, también pretende prohibir los vuelos procedentes de estados con casos de covid-19 y el cierre de carreteras, pero el presidente brasileño Jair Bolsonaro emitió este sábado un decreto que considera que esas son decisiones que dependen de la órbita federal.

"Pareciera que Rio de Janeiro es otro país. No lo es. Somos una federación", se quejó el viernes Bolsonaro.

El alcalde de Rio, Marcelo Crivella, indicó este sábado que pedirá al gobierno que los militares patrullen la acomodada zona sur de la ciudad, para ayudar a reducir la circulación de ancianos.

El ministerio de Defensa activó el viernes un centro de operaciones y 10 comandos conjuntos prontos para ayudar en los controles en aeropuertos, puertos y terminales marítimas, así como en las fronteras, entre otras tareas.

El jueves, Brasil cerró sus fronteras terrestres con todos sus vecinos, exceptuando Uruguay, y vedó a partir del lunes el acceso a ciudadanos de la mayor parte de Europa y de numerosos países de Asia, incluyendo China, Corea y Japón.

El ministro de Salud, Henrique Mandetta, estima que la epidemia del covid-19 alcanzará en Brasil su auge entre abril y junio, y que solo a partir de septiembre se registrará una caída acentuada de los casos