Para Natalia Armas Belavi hubo relajamiento tanto desde Nación como de provincia ante el avance mundial del coronavirus. Respaldo al profesional de salud que está en hospitales y centros de salud.

Advertencia de una legisladora "El sistema de salud de Santa Fe no está en su mejor momento"

“Es de destacar que el sistema de salud provincial se encuentra en crisis y con pocas condiciones para afrontar la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud”. La frase pertenece a la diputada Natalia Armas Belavi (Somos Vida y Familia), médica generalista, nacida en Rosario pero desde años viviendo en San José del Rincón, y hasta diciembre último en que asumió la banca legislativa, profesional de diversos centros de salud y hospitales públicos santafesinos.

Una docena de iniciativas sobre temas de salud ingresó desde diciembre y el último apunta directamente a su preocupación sobre cómo se hará frente al coronavirus en la provincia.

Cantidad de personal de salud preparado para atender la demanda sanitaria frente a los casos positivos de Covid 19; estado de los respiradores necesarios para casos positivos que realicen insuficiencia respiratoria; cantidad de camas existentes en UTI en los efectores de salud de gestión oficial para atender a aquellos pacientes con test positivos de Covid 19 que requieran internación; cantidad y costo de los reactivos para realizar las pruebas correspondientes en casos sospechosos de Covid 19 cuando haya circulación viral; razones y causas por las cuales fueron convocados los ex-ministros de Salud Andrea Uboldi y Miguel Ángel Capiello a integrar el comité de análisis de medidas a adoptar por el gobierno provincial; razones y causas por las cuales el Ministro de Salud, Carlos Parola, ha mostrado inactividad y poca presencia frente a la situación de coronavirus existente en la provincia de Santa Fe y conformación, integración y funciones del comité de crisis para atender la situación de coronavirus existente en la Provincia de Santa Fe. Son las preguntas escritas en el pedido ingresado en la última semana y donde expresa los interrogantes sobre el sistema.

La legisladora advirtió a El Litoral que hubo desidia de las autoridades de Salud de la Nación que al principio minimizaron la importancia del fenómeno y relativizaron la posibilidad de que llegue al país y eso también hizo que haya relajamiento de las autoridades santafesinas. “Los Samcos no tienen alcohol” , ejemplifica.

El pedido de informes fue presentado ante el primer caso confirmado en Santa Fe. “Debemos conocer el estado del sistema de salud de gestión oficial a los fines de dar respuesta a la demanda de pacientes infectados. Asimismo, es de destacar que el sistema de salud provincial se encuentra en crisis y con pocas condiciones para afrontar la pandemia declarada por la OMS” señala.

Según su mirada, “el sector público, que atiende aproximadamente a la mitad del país, viene sufriendo el vaciamiento, desfinanciamiento y tercerización de servicios desde hace décadas. Los presupuestos en salud, vienen a la baja desde años”.

También entiende que “si algo le debemos al coronavirus, es que permitió conocer masivamente el estado en el que se encuentran el sistema de salud de la provincia de Santa Fe y la responsabilidad de su gobierno cuyas políticas públicas en materia de salud, lejos de fortalecer un primer nivel de atención de salud que pueda trabajar sobre estas problemáticas, han sido tendientes a fortalecer las corporaciones médicas, farmacéuticas y de la biotecnología, únicas ganadoras en esta situación”.

Más críticas

Armas Balavi integra el bloque Somos Vida y Familia, identificado con políticas en defensa de la vida y fuertemente cuestionadora de los proyectos tendientes a legalizar el aborto. “El Laboratorio Industrial Farmaceútico (LIF) prioriza la producción de misoprostol en lugar de repelente o alcohol en gel” advierte para subrayar el otro serio problema que es la propagación del dengue. “No se habla de dengue y ya tenemos numerosos casos autóctonos en la provincia” y le recomienda a las autoridades también dedicarse a esta enfermedad transmisible por un tipo de mosquito.

El otro problema que advierte es sobre infraestructura y hace notar que cuando empiezan los fríos, por ejemplo el Hospital Alassia, tiene plena ocupación de camas por enfermedades respiratorias “y ahora se puede sumar el coronavirus. En nuevo Iturraspe tenía hasta la semana pasada un área sin ocupar por falta de personal. Falta infraestructura y el viejo Iturraspe lo han destrozado”.

Adicionales para salud

Walter Ghione, jefe del bloque de Somos Vida y Familia propuso el pago de adicionales no remunerativos al personal de salud que cumpla sus funciones en situaciones críticas como es la lucha contra el coronavirus. Su propuesta consiste en agregar un artículo a la Ley de Necesidad Pública mediante el cual el Poder Ejecutivo quede facultado al pago de adicionales al personal de salud que desempeñe funciones críticas.

“Nuestra posición fue siempre la de apoyar la Ley de Necesidad a fin de brindarle al Ejecutivo las herramientas para afrontar los momentos de crisis que atraviesa Santa Fe, y que no hace más que agravarse en el tiempo, por eso, así como apoyamos la propuesta del Ejecutivo de pagar adicionales no remunerativos al personal policial que desempeñe funciones caracterizadas como críticas, pedimos lo mismo para el personal de salud. Se vienen tiempos muy difíciles para todo el personal de salud, no sabemos hasta cuándo se va a extender esta situación excepcional a la cual nos ha llevado el brote mundial de esta enfermedad, pero creo que es unánime el reconocimiento de toda la sociedad a los esfuerzos que están haciendo médicos y enfermeros y en ese sentido creemos que merecen ser recompensados por parte de quien corresponde que es, en este caso, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud” explicó.