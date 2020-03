https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Incendio en el ex Shopping Plaza Ritz

El siniestro se originó en el subsuelo del emblemático inmueble. Los bomberos lograron extinguir las llamas. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas.

Crédito: Flavio Raina

La mañana del domingo comenzó agitada en la zona céntrica. Es que el desolador paisaje que impone la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se vio alterado cuando una autobomba de los Bomberos Zapadores irrumpió en la zona de San Martín al 2700. ¿El motivo ? Una densa columna de humo salía desde el interior del ex hotel Plaza Ritz, lo que motivó el llamado de varios vecinos al 911. Acto seguido varios agentes descendieron de la unidad y comenzaron a desplegar sus pertrechos y mangueras en torno al emblemático inmueble. Según se supo, el siniestro tuvo que ver con un principio de incendio que se originó en el subsuelo del edificio. Los bomberos ingresaron y utilizando líneas de agua lograron conjurar las llamas. Por fortuna ninguno de los actuantes resultó lesionado. Voceros consultados en el lugar indicaron que poco después los servidores continuaron “enfriando” el lugar, a modo de prevención, y porque observaron la presencia de algunos bidones con solvente. Los vecinos también señalaron que el lugar es víctima permanente de intrusos o personas en situación de calle que se ganan al interior y realizan todo tipo de tropelías. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

