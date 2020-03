https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 22.03.2020 - Última actualización - 10:25

10:22

Llegan este domingo a la Argentina Cristina Kirchner y Florencia regresan de Cuba y se aíslan

La vicepresidenta Cristina Kirchner regresará a la Argentina este domingo junto a su hija Florencia, quien estuvo más de un año en Cuba, donde se sometió a un tratamiento de salud.



Tras arribar al país, la ex jefa de Estado y su hija se aislarán por 14 días, pese a que Cuba no está entre los estados de riesgo por el coronavirus.

Cristina y Florencia Kirchner viajarán en el vuelo CU 360 de Cubana de Aviación, que aterrizará en la Terminal A del Aeropuerto de Ezeiza este domingo a las 22:30, según el cronograma de la línea aérea.

En su cuenta de Twitter, la presidenta del Senado anunció el pasado viernes su retorno desde la isla caribeña, a donde viajó la semana pasada.

"En unas horas más regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", señaló la vicepresidenta en alusión al servicio que parte cada domingo desde la isla caribeña hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini".

Sobre su hija, agregó: "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder".

La ex mandataria recordó que en los últimos meses pasó "casi cien días" en La Habana y expresó su agradecimiento "a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva".

Al rechazar las críticas de quienes la cuestionaron por viajar en medio de la pandemia por el coronavirus, la ex presidenta señaló: "Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla, sentía que sola no iba a poder".

Florencia Kirchner, de 29 años, había viajado a La Habana en febrero de 2019 para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, no regresó a la Argentina.

La hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner se encuentra involucrada en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que es investigada por su supuesta participación en una asociación ilícita que habría lavado dinero a través de hoteles.

Con información de NA