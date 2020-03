https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.03.2020

12:42

Tokio 2020 El maratonista argentino Eulalio Muñóz pidió postergar los juegos Olímpicos

El maratonista chubutense Eulalio Muñóz, uno de los dos clasificados albicelestes para los Juegos Olímpicos, se convirtió en el primer argentino en pedir públicamente postergar Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus.



"Lo más importante es la salud de todo el mundo", argumentó Muñóz, nacido en la ciudad de Esquel hace 24 años, y que tuvo un 2019 de ensueño, luego de haber corrido por primera vez los 42,125 kilómetros en abril.

Por medio de su cuenta en Instagram, Muñóz, uno de los dos clasificados para competir en la maratón de Tokio 2020 junto a Joaquín Arbe.

"Con mi entrenador (Rodrigo Peláez) hemos estado hablando sobre los Juegos Olímpicos y creemos que hoy por hoy lo ideal sería la suspensión de los mismos, ya que lo más importante ACTUALMENTE es la salud de TODO EL MUNDO", escribió el atleta argentino.

"Mi sueño, nuestro sueño, es estar en los Juegos Olímpicos pero no así. Creemos que llegaríamos todos en desventajas y no sería Justo para nadie. Hace rato muchos atletas de diversos países no entrenan y desde hace unos pocos días nosotros estamos en la misma", consideró.

Muñóz se puso en el lugar de los demás atletas "que tenían competencias para buscar clasificar" a los Juegos Olímpicos, que deberían dar comienzo el 24 de julio en Tokio.

"Dentro de tres semanas podremos estar diciendo que fuimos unos exagerados o estar lamentando alguna pérdida cómo se ven en otros países como Italia o España, gente adulta que no puede ni siquiera despedirse de sus familiares, gente que tiene que estar hablando vía internet porque no pueden estar acompañándolos en su enfermedad por riesgos a contagio", reflexionó sobre lo que ocurre en la Argentina.

Muñóz comenzó casi de casualidad a correr, porque lo hizo para mantenerse en forma mientras trataba de triunfar como futbolistas.

"La verdad, mucha idea de correr no tenía. Lo hacía más que nada para mantenerme en forma para poder jugar a la pelota. En 2011, me invitaron a correr una carrera de 5 kilómetros en Esquel. No me di cuenta y corrí la de 21 km, y la gané", recordó Muñóz en una entrevista durante 2019.

En abril pasado, corrió por primera vez una maratón y, ocho meses después, en Valencia, España, logró la marca necesaria para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Muñoz marcó un tiempo de 2 horas 11 minutos y 23 segundos para el 28° puesto en la Maratón Internacional de Valencia, siete segundos por debajo de lo que estipula la Federación de Atletismo para obtener la plaza.

Con información de NA