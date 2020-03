https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.03.2020

13:38

Prevención por el coronavirus El canciller Solá expresó que el aeropuerto de Ezeiza "podría cerrar la semana que viene"

El canciller Felipe Solá aseguró este domingo que la semana que viene podría cerrar el aeropuerto internacional de Ezeiza para evitar que ingresen más personas al país, en el marco del intento del Gobierno de minimizar el número de contagios por el coronavirus.



"Creo que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar la semana que viene", señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

En declaraciones a radio Mitre, Solá afirmó que el cierre del aeropuerto está entre las medidas de estudio del presidente Alberto Fernández.

"Argentina va a cerrar aeropuerto, no se la fecha porque la decide el Presidente", señaló el canciller, y resaltó que se "seguirán criterios humanitarios porque también hay que cuidar a los argentinos que están acá".

Solá, que por estas horas se encuentra abocado al operativo de repatriación de argentinos que están en el exterior, señaló que en los últimos diez días regresaron al país 20 mil argentinos.

"Se va a quedar una mínima cantidad de gente posible afuera", dijo el funcionario nacional.

Sobre los argentinos varados en Perú, dijo: "Después de muchas quejas nuestras LATAM empezó a moverse. LATAM tiene a mucha gente clavada en el Cusco, unos doscientos y pico de pasajeros. A lo de Cusco los vamos a ir a traer. Cuento con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ellos están preparados y lo hacen con gusto porque es su laburo".

"Estoy constante comunicación con Cancún, Madrid, Bogotá... con los cónsules, con los embajadores y con la gente. No dejamos de contestar y contener a nadie", subrayó Solá.

Además, sobre los acuerdos con las aerolíneas internacionales, el canciller dijo que en Estados Unidos "no es fácil" y son "muy duras las respuestas de American y Delta".

"Jorge Argüello (embajador argentino en EEUU) está preocupado por la cantidad de argentinos que haya en Nueva York y Miami porque American no emitió cancelaciones hasta ahora. No es fácil y no lo conseguimos hasta ahora. Son muy duras las respuestas tanto de American como de Delta", agregó.

