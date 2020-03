https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.03.2020

Coronavirus en Argentina Alberto Fernández: "Me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos"

El presidente Alberto Fernández subrayó este domingo que "lo que más" le preocupa "es la incomprensión de la gente" y los "tontos que no entienden el riesgo" que corre la Argentina por la pandemia de coronavirus.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en que estamos, el idiota que circula con fiebre sin darse cuenta que puede complicar la salud de todos, me preocupa su egocentrismo. No son los más, son los menos", advirtió el jefe de Estado en declaraciones al canal Telefe.

Fernández sostuvo que "la mayoría de los argentinos están en sus casas mirando televisión o viendo alternativas para pasar el tiempo" y agregó que está "inmensamente agradecido a ellos".

Noticia en desarrollo