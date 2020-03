Senadores radicales piden un programa para las Pymes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.03.2020 - Última actualización - 17:15

17:12

El proyecto plantea crear beneficios impositivos extraordinarios, ante la situación que atraviesan numerosas empresas pequeñas y medianas. También menciona la necesidad de lograr condiciones financieras menos onerosas para el sector.

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical propone crear el Programa “Pymes Santafesinas ante el Covid-19”, destinado a atender y contener a las pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia de Santa Fe que soportan los efectos económicos derivados de la pandemia.

Se trata de un proyecto de ley que firman todos los integrantes de la bancada que preside Felipe Michlig (San Cristóbal) que, entre otros beneficios, plantea un régimen impositivo que proteja a las pymes ante la profundización de la crisis. La iniciativa requiere para su tratamiento de la habilitación del expediente en el temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.

Además del jefe de bloque, el texto lleva las firmas de los senadores Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López) y propone como autoridad de aplicación del mencionado Programa al Ministerio de la Producción.

En su articulado, se indica que “resultarán beneficiarios del programa las empresas santafesinas que encuadren dentro de la categoría Pyme según la resolución Nº 563/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, o el organismo que la sustituya, y que se encuentren afectadas por alguna de las siguientes situaciones: a) Reducción en la demanda de sus bienes y servicios en un porcentaje superior al que establezca la reglamentación para cada tipo de actividad; b) Reducción de las prestaciones laborales por parte del personal dependiente de la empresa en un porcentaje superior al que establezca la reglamentación para cada tipo de actividad, en tanto dicha reducción sea consecuencia de restricciones a la circulación, movilidad o interacción personal establecidas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y en tanto no hayan podido ser suplidas por modalidades no presenciales; c) Interrupción total o parcial de suministros esenciales o servicios conexos críticos cuando las empresas que los suministren hayan padecido de similares condiciones a las establecidas en el inciso b)”.

Beneficios

El Proyecto menciona que “los destinatarios podrán acceder a los siguientes beneficios, conforme a los procedimientos que establezca la reglamentación”, para lograr los siguientes objetivos: “a) Diferimiento en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; b) Reducción en hasta un veinte por ciento (20%) de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; c) Exclusión temporaria de los sistemas de retención y/o percepción de impuestos provinciales; d) No agravamiento o disminución de su categorización en el sistema de “Riesgo Fiscal”; e) Obtención de financiamiento mediante subsidio de tasas; f) Líneas de financiamiento específicas que se instrumenten desde el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe creado por Ley N° 13.622; g) Asistencia técnica”

En los fundamentos los senadores de la UCR sostienen que el proyecto de ley busca atenuar el impacto de los efectos económicos que recaerán en todo el sector productivo de la provincia de Santa Fe. Principalmente se busca establecer un mecanismo de amortiguación en el impacto de las pymes santafesinas, las cuales por el decreto presidencial de necesidad y urgencia Nº260/2020, deberán mantenerse cerradas por el tiempo que dure la pandemia.