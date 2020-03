Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La revolución de la ética

MARIO PILO

“Más del coronavirus: desde hace años, nuestra Asociación Civil Anticorrupción viene predicando (pues es difícil hacer reflexionar racionalmente en este formato de mundo civilizado, pero no culto) que la única revolución que podrá salvar al mundo y su humanidad es la de la ética conductual, que como decimos en sociología no tiene causas únicas pero tampoco efectos incausados. ¿Será el destino, la señal, los enteritidis de la vida y la historia? Un minúsculo virus gripal mutado, transmitido por personas de buenos ingresos, que pudieron viajar, gracias al capitalismo globalizado y soberbio, terminará matando unos pocos pacientes más que lo que normalmente se mueren por gripes de todo tipo, con neumonías o bronquitis todos los inviernos, en todos los países del mundo, y no sólo a viejos; a toda persona sin o con pocas defensas, fundamentalmente los carecientes de todo el mundo. El miedo, no la razón, se ha convertido en esa causa eficiente de que hablaba el gran sociólogo Max Weber, suficiente para producir un fenómeno social nuevo o renovado, solidaridad de los unos con los otros, lógico pero pocas veces cumplido en la historia. Como alguna vez dijera nuestro benemérito senador eterno y ex gobernador: no nos une el amor, sino el espanto, y así ha sido, lamentablemente, en toda la historia”.

Pami Santa Fe: no escucha

RAÚL PONCE

“Día 17/3, desde las 7.30 hasta 12.30, he tratado de comunicarme al 0800 555 7264, Pami Instituto del Diagnóstico. Hablo y me dicen: Telecom informa que las líneas están ocupadas. Más de 5 horas con la misma respuesta, en la emergencia que tenemos. Cuando logro comunicarme, ¡para julio! turno con el cardiólogo, para junio con el endocrinólogo. Ese es el Pami Santa Fe. Señores, estamos en una emergencia sanitaria. El instituto no hace nada. Parece que las autoridades recién designadas y el Colegio de Médicos están ausentes”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“Sea lo que sea a lo que el hombre se dedica, la naturaleza se lo tenía destinado. En pleno siglo XXI, hoy estamos viendo en vivo y en directo que lo que nos está pasando en todo el planeta es fruto del hombre”.

Faltan repelentes

JESÚS OJEDA

“Al gobernador, contador Perotti: su secretario de Comercio dice una cosa, pero es otra. Dice que no hay desabastecimiento, que no faltan mercaderías en las góndolas, y no es así. Desde hace días, faltan las tabletas para ahuyentar a los mosquitos, teniendo en cuenta especialmente, la cuestión del dengue. Tampoco hay espirales, ni repelente, ni hay jabón del más común, el de lavar, blanco. Anunciaron otra muerte de una persona por dengue y no hay con qué combatir a los mosquitos”.

Coches sucios

BEATRIZ DE Bº SUR

“Tengo 72 años, y por dos urgencias, tomé colectivos de transporte urbano. Fue la semana pasada, cuando ya pedían aislamiento. Los coches que circulan por la ciudad me recibieron con la mugre que acumulan desde hace años. Los empresarios deberían ser capaces de mantener y defender la salud pública de quienes se trasladan en una pequeña ciudad, donde circulan sus colectivos como potencial foco de todo tipo de infecciones; y esto sucede ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades municipales, provinciales y nacionales”.

Aislamiento

UNA LECTORA

“Compro el diario todos los días; estuve mirando el informativo y en todas las provincias están dictando medidas muy urgentes. Ya que en la ciudad de Santa Fe no tenemos casos ¿qué espera el señor gobernador para tomar medidas más estrictas respecto de que no avance el virus Covid-19? Gracias a El Litoral”.

Falta de higiene

HÉCTOR RUIZ DÍAZ

“A Jatón: en estos momentos de inseguridad en la salud, debe arbitrar todos los medios conducentes para el bienestar de la población. Y me quiero referir, puntualmente, a las inspecciones en bares, restaurantes, casas de comida, parrilladas, ventas de pollo, etc., etc. Con respecto a los baños públicos, los sanitarios: hay algunos que dan asco; hasta hongos en los zócalos se observan. La iluminación de los mismos, con animalitos muertos de años. Mucho tiempo que los plafones, los fluorescentes no se limpian. La mugre en ventanas y puertas. Las cocinas, ¡ni que hablar!, la grasa acumulada de años, parrillas, hornallas, las campanas, extractores... ¡Basta de multas que no paga nadie!, ¡sancionen, clausuren! Santa Fe era otra cosa. No nos podemos acostumbrar a la falta de higiene. No es prudente, no es bueno. Salgan, recorran. La salud pública está de por medio”.