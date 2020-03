https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.03.2020 - Última actualización - 9:12

9:07

De no creer

Susana tuvo que cerrarse para que no vayan a pasar el fin de semana

El pueblo, situado 14 kilómetros al norte de Rafaela, se vio obligado a bloquear uno de sus ingresos, para que los habitantes de la cabecera departamental no vayan a pasar el fin de semana largo

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

De no creer Susana tuvo que cerrarse para que no vayan a pasar el fin de semana El pueblo, situado 14 kilómetros al norte de Rafaela, se vio obligado a bloquear uno de sus ingresos, para que los habitantes de la cabecera departamental no vayan a pasar el fin de semana largo

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com La proximidad, la tranquilidad, la baja densidad poblacional y la posibilidad de disfrutar del aire libre hicieron, desde hace muchos años, que Susana se convierta en el lugar elegido por muchos rafaelinos para tener su casa de descanso. Es por ello que, en circunstancias normales, la localidad cambia abruptamente su fisonomía durante los fines de semana con la llegada de cientos de habitantes de la Perla del Oeste, pero muchos de ellos parece que no se enteraron de la pandemia de coronavirus ni de la cuarentena a nivel nacional, que restringe el desplazamientos de personas en la vía pública y las obliga a permanecer en sus domicilios. Ambas poblaciones se conectan por la ruta nacional N° 34, un trayecto que se realiza en unos 18 minutos, pero todavía se mantiene el viejo camino de tierra, que antes las unía, y que casi nadie ya utiliza, pero en los últimos días muchos se acordaron de él para evadir los controles que se encuentran en los accesos de Rafaela y Susana. El movimiento hormiga se empezó a notar desde el viernes y el pueblo comenzó a recibir rafaelinos que imprudente e irresponsablemente habían encontrado la manera de burlar el aislamiento y llegar al pueblo a “disfrutar” del fin de semana. Fue por ello que las autoridades decidieron bloquear la llegada por esa vía. En un mensaje audio-visual enviado a los medios de comunicación y por distintas vías a los ciudadanos, el presidente comunal Alejandro Ambort, señaló que se debieron tomar medidas de carácter urgente para “no exponernos y no exponer a nadie tampoco”. “Por esa razón -continuó- y como se está utilizando una conexión alternativa, no necesaria y por causas no exceptuadas por el Decreto nacional, violando el aislamiento impuesto, nos vemos obligados a cerrar, a partir de este momento (sábado a la mañana) y hasta el 31 de marzo, en principio, este corredor sin ninguna posibilidad de entrar o salir de la localidad” A su vez, Ambort dejó claro que todos los ingresos y egresos de Susana se seguirán realizando “por cuestiones debidamente justificadas por la ruta nacional N° 34”. Identifican viviendas Este domingo, el Intendente Gonzalo Toselli anunció la ampliación de medidas para prevenir y limitar el avance del CoViD-19 en la población, algunas de ellas de gran repercusión. Manteniendo la modalidad de comunicar los actos de Gobierno a través de Facebook, el mandatario dio a conocer las novedades por medio de un video, informando en primer lugar que, “hasta el momento, no hay casos confirmados ni circulación de virus y que son 86 las personas que se encuentran en situación de aislamiento”. También señaló que “fueron detenidas ocho personas por circular sin motivo valedero y a todas se les abrirá un causa penal”. Una de las decisiones establece que a partir de este domingo (22/03) estarán cerrados los accesos a la ciudad de: Av. Belgrano y Ruta 280, y San Juan y Ruta 34, también el acceso por Ruta 13, mientras que también se bloqueó el ingreso por 18 calles. Solo se encuentran habilitados los ingresos por Avenida Yrigoyen, Belgrano y Richieri y muy posiblemente se reduzcan a dos. La otra decisión de gran impacto es la que determina que las personas que convivan con quienes están cumpliendo el aislamiento obligatorio deberán sumarse a esa medida. Por ello, los hogares de estas familias estarán señalizados. Al respecto Toselli apuntó: “tomamos medidas más estrictas con relación al control de personas en situación de aislamiento. La intensificación de estos controles consiste en identificar las viviendas, hacer controles periódicos en cada una de ellas y también llamados telefónicos para que haya un monitoreo permanente sobre las personas con el deber de aislamiento”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa