https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.03.2020

10:19

Escritores y escritoras santafesinos, convocados por El Litoral, dejaron sus propuestas sobre las mejores opciones para leer durante los días en que se extienda la cuarentena. Dónde encontrarlas en el universo digital.

RECOMENDACIONES Lecturas para la cuarentena Escritores y escritoras santafesinos, convocados por El Litoral, dejaron sus propuestas sobre las mejores opciones para leer durante los días en que se extienda la cuarentena. Dónde encontrarlas en el universo digital. Escritores y escritoras santafesinos, convocados por El Litoral, dejaron sus propuestas sobre las mejores opciones para leer durante los días en que se extienda la cuarentena. Dónde encontrarlas en el universo digital.

Jorge Luis Borges afirmó alguna vez: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”. Uno de los tantos desafíos que impone la cuarentena dispuesta por el gobierno para cuidarnos entre todos de la pandemia de coronavirus, es cómo llenar el tiempo y hacer que la vida continúe su curso con la mayor normalidad posible. La lectura (esa de la que el autor de “El Aleph” tanto se enorgullecía y que lo forjó como autor) es una forma para tratar de evadir la traición de las horas, que parecen más largas que nunca mientras esperamos, todos juntos y en solidaridad, que pase el temporal. Por eso, El Litoral convocó a escritores y escritoras santafesinos para que cuenten qué obras literarias, muchas de las cuales están disponibles en la web, recomiendan para estos tiempos de estadía obligada en casa. Que pueden ser, por otra parte, momentos cruciales para redescubrirnos, cada uno de nosotros, como lectores.

Construir una brújula

Susana Ibañez fue una de las que se sumó a la propuesta. “Cuando me piden recomendaciones de lectura siempre pienso que quien más las necesita es quien no todavía no lee por hábito, porque quien ya lo hace lleva consigo una brújula que le va marcando por dónde seguir. Quien desea empezar a leer, en cambio, se encuentra en medio de un territorio en sombras en el que se vislumbran (se recuerdan) solo algunos nombres notables. Estos nuevos lectores necesitan construir su brújula, y acaso sean estos días que se pasan en zozobra y reclusión los mejores para hacer silencio y dejarse llevar por los ritmos de la narrativa breve”.

La escritora recordó que la Secretaría de Cultura de la Nación publicó hace unos años la colección Leer es futuro, que se encuentra en línea (https://issuu.com/secretariadecultura). “Allí pueden leer a Sara Gallardo (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/gallardo), a Isidoro Blastein (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/blastein), a Bernardo Kordon (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/kordon) y a Félix Bruzzone (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/bruzzone), y los más chicos encontrarán libros como Antártida, de Gonzalo Gossweiler (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/gossweiler) o Cómo meter un perro en una valija, de Julieta Cedeira (https://issuu.com/secretariadecultura/docs/cedeira_5dafe944c5bb1e), entre muchos otros”, recomendó.

“También se puede recurrir a sitios que publican narrativa breve sin infringir derechos de autor, como el blog Narrativa Breve (https://narrativabreve.com/), por ejemplo, donde se pueden leer cuentos de Katherine Mansfield, Ana María Matute y Cristina Peri Rossi, o el de Eterna Cadencia (https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion.html), que difunde escritores clásicos y contemporáneos. Estoy segura de que una vez que inicien el recorrido por diferentes lecturas, los nuevos lectores van a poder marcar sus propios mapas”.

Clásicos

Mariano Pereyra se sumó a la convocatoria recomendando algunos clásicos, bajo la premisa de que “es un buen momento para abordar novelas que exigen una inversión de tiempo del quizá no resulte disponible durante el ritmo cotidiano de la vida que llevábamos hasta hace unos días”. “No voy a recomendar obras que tengan que ver con la peste porque prefiero combatir el aburrimiento viral de las redundancias. Creo que estemos atravesando un encierro que permite continuidad, por lo tanto, se podrían leer dos obras clásicas que exigen una lectura sin pausas amplias, que pueden disfrutarse en la plena inmersión y parando solo para suplir necesidades básicas. Ante el temor a la pandemia, es tiempo de quitarse el temor a los libros gruesos. Sería una buena oportunidad de leer el “Ulises” de Joyce, para recorrer Dublín paso a paso, atentos a los detalles, acompañados de algunos sinvergüenzas y llegar, sobre el final, hasta el inolvidable susurro mental de Molly Bloom. También es un momento ideal para conocer a Rodión Romanovich Raskolnikov, personaje principal de “Crimen y Castigo”, un tipo de una inteligencia que incomoda y que, en pensamiento y acto desgrana las bases del pacto social. La novela de Fiodor Dostoievski es una obra para escuchar, desde una ventana o una mesa vecina, los desafíos retóricos entre Raskolnikov y Porfirio Petróvich y para comprender, en esta pandemia global, que aún sin frío, Siberia no está tan lejos”, apuntó. Ambos volúmenes, en formato digital, pueden ser adquiridos a través de distintos sitios web.

Saramago y García Márquez

Ricardo Serruya propuso como opciones “Las intermitencias de la muerte” de José Saramago, “Noticias de un secuestro”, de Gabriel García Márquez, “Distancia de rescate” de Samanta Schweblin, “Mala leche” y “Mal comidos”, ambos de Soledad Barruti y “¿Quien mato a Nismann?”, de Pablo Duggan. “‘Las intermitencias de la muerte’ es una novela que todos deberíamos leer. Un pueblo consigue que la muerte no ‘trabaje’ en ese lugar y nadie más muere. Lo que comienza como buen gran suceso se transforma en un drama social. ‘Noticias de su secuestro’ es una ficción que se dispara a partir de un hecho real ocurrido en la convulsionada Colombia. ‘Distancia de rescate’ una excelente novela que se centra en los problemas de salud ( y otros tópicos) que se vive en un pueblo fumigado; ‘Mala leche’ y ‘Mal comidos’ son interesantísimas investigaciones sobre la industria alimentaria y ‘¿Quien mató a Nismann?’ una excelente investigación sobre el (¿suicidio, crimen?) del ex fiscal”, acosejó. Todos estos volúmenes se pueden encontrar a través del servicio Google Libros.

Poesía y narraciones

Mariano Peralta invitó a leer cuatro libros, dos de mujeres y dos de varones, dos de poesía y dos de narrativa. La primera recomendación fue "Cabellos revueltos", de Akiko Yosano. “Así como en ‘El libro del Haiku’, la belleza del libro se apoya en el gran trabajo de Alberto Silva, estudioso de la cultura oriental. En este libro, la poeta Akiko Yosano desanda el amor y el propio cuerpo a través de ‘tankas’, poemas de cinco versos”, señaló.

En segundo lugar, propuso "Animal de invierno", de José Watanabe. “Es una antología de poemas de este escritor peruano que se destaca por encontrar símbolos e imágenes poéticas bellas, a veces perturbadoras, en la contemplación de la naturaleza, sus criaturas y el tiempo atravesando todo”, apuntó.

Invitó a leer a su vez "Tumba de jaguares", de Angélica Gorodischer. “Cada capítulo de esta genial novela es un universo narrativo particular, pero con símbolos que se repiten a lo largo de la novela. La técnica empleada por la gran escritora nos lleva cada vez más profundo en esos símbolos”, destacó.

Y por último llamó a adentrarse en "Jerusalem", de Gonçalo M. Tavares. “Novela de este particular escritor portugués. Novela o tratado sobre el mal. Los personajes parecen estar cayendo y cayendo, siempre a un sitio cada vez más oscuro. Tavares es un maestro y cualquier otro libro de él se presentará como una propuesta nueva y fascinante en cuanto a temas y técnica narrativa”, reflexionó.

Maestros de Santa Fe y del mundo

La lista que elaboró Patricia Severín para sumarse a la propuesta contiene “El cuento de la criada”, de la escritora canadiense, Margaret Atwood. “En algo se toca con la problemática que estámos viviendo ahora”, apuntó Patricia. Este volumen está disponible para su adquisición en Google Books.

También recomendó “El intérprete del dolor”, de Jhumpa Lahiri. “Es una escritora que conocí hace muy poco y que se encuentra entre mis preferidas”. A esto, sumó los relatos de John Cheever, “porque siempre hay que volver a las fuentes, a los maestros”, justificó.

Severín también recomendó autores santafesinos: “Lo cierto, lo probable, lo imposible”, último libro de cuentos de Carlos Morán; “La vida al ras del suelo”, premiado en la provincia de Córdoba, de Susana Ibáñez y los libros de Editorial Palabrava. Algunos de ellos: “El centro de la gravedad” de Enrique Butti, “El infierno de los vivos” de Alicia Barberis, los de cuentos de Angélica Gorodischer y Patricia Suárez. “Toda nuestra colección de poesía argentina y los que estamos proponiendo bajar gratuitamente desde el blog de la editorial”, http://editorialpalabrava.blogspot.com.

Locales e independientes

Para Larisa Cumin, es un buen momento para leer producciones locales e editoriales independientes. “En narrativa de ficción recomiendo “La Ripley” de Analía Giordanino (de la editorial Municipal de Rosario que tiene un catálogo hermoso y hace poco liberó algunos online), “Dónde empieza a moverse el mundo de Carina Radilov Chirov”, “El viaje inútil” de Camila Sosa Villada, hermosas crónicas que giran alrededor de la escritura y el acto de inscribirse en el mundo”.

También llamó a leer poesía. “Recomiendo dos libros de poetas jóvenes que me encantan y que están haciendo algo muy propio: ‘Un billete de mil Australes encontrado en un libro de Carl Sagan’ de Fernanda Mugica, escritora marplatense y ‘Disminuya velocidad’ de el poeta correntino Franco Rivero”. Dentro de la literatura infantil, “me gusta mucho el catálogo de Libros Silvestres (Rosario) y los libros que hace la santafesina María Zeta”, finalizó.

Imperdibles

Silvia Braun también sumó sus recomendaciones. “He descubierto a un cuentista maravilloso, no se puede largar y con eso digo todo: John Cheever. Tiene dos volúmenes imperdibles. Otro descubrimiento y también en cuento es Jhumpa Lahiri en ‘El intérprete del dolor’.

Contactarse

Susana Ibañez recomendó además contactarse por redes con escritores locales. “Muchos están compartiendo textos nuevos para ayudar con el tedio del encierro o liberan sus libros como una forma de colaborar en tiempos en que las bibliotecas y las librerías están cerradas”, afirmó.