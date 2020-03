Efecto Coronavirus: fuertes aumentos en frutas y verduras

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.03.2020

13:10

Los precios del mercado están marcados por las compras que se hicieron en vísperas de la cuarentena. Para el nivel mayorista, que fija los precios, la emergencia “se parece a lo que pasa en Navidad”. Expectativa por lo que ocurría este lunes 23.

El precio de frutas y verduras sufrió fuertes remarcaciones en el nivel mayorista, que duplicaron e incluso más sus valores previos a la cuarentena. Los comercios minoristas, aquellos que tienen contacto directo con el público, recibieron la mercadería que se vende y compra en el mercado mayorista con unas subas impactantes, este viernes 20, y ya hubo algunos movimientos similares durante el jueves 19. Y para este lunes 23 la expectativa era cuanto menos preocupante.

La bolsa de papas que costaba unos 270 pesos y según su calidad podía alcanzar los 300 pesos subió hasta tocar los 700, en algún caso. El precio del tubérculo, que puede estar hasta un par de semanas en comercios y hogares a la espera de su consumo sin perder su valor como alimento —y como mercancía—, se ubicó entre los 550 y los 600 pesos.

Con otras verduras que pierden sus propiedades en menos tiempo, los precios escalaron de una manera vertiginosa y deberían al menos bajar un poco si no vuelven a venderse a toda velocidad. El tomate pasó de 600 a nada menos que 1.500 pesos en el nivel mayorista, con lo que estuvo cerca de triplicar su valor. Y la bolsa de cebolla de 250 a 700 pesos; las bananas de 800 a 1.500, entre los productos de mayor demanda.

Las fuentes consultadas por El Litoral sostuvieron que esta semana hubo camiones provenientes de dos ciudades a las que ya se les había ordenado la cuarentena: Selva, de Santiago del Estero, donde hay un caso confirmado de Coronavirus, así como de la vecina santafesina Ceres, en el departamento San Cristóbal, que también cuenta con familias en cuarentena por la misma causa. Legisladores de esa zona ratificaron que ese tránsito de cargas existió, sin que haya controles o precauciones especiales durante los primeros días de la semana pasada. A mitad de semanas se anunciaron más medidas sanitarias y cuidado.

Comparación

Los verduleros que hablaron con este diario destacaron que no hay motivos estacionales para que ninguno de esos productos sufra modificaciones tan fuertes en su precio. “Siempre es la ley de oferta y demanda... Y la especulación de quien ve cómo aumentó la compra porque se sabía que venía la cuarentena. La verdad es que para los puesteros que nos venden a nosotros, esto es Navidad”, explicaron comerciantes minoristas, preocupados por las caras que verán en sus clientes esta semana.

“Todos sabemos que en estas circunstancias, si falta un artículo, su precio no tiene techo. Y si sobra no tiene piso. Acá lo que cambió es que esta semana la demanda fue incesante, había desesperación por comprar”, dijeron.

En los mostradores al público no hubo, al menos hasta el sábado, un impacto en los precios que pueda llamar la atención. Los verduleros cambiaron algunas pizarras pero no en la misma medida en la que se incrementaron las cotizaciones el viernes, en el mercado donde del camión las frutas y verduras pasan a los puestos, durante la primera jornada de cuidados y aislamiento.

En el Mercado se asegura que la demanda se triplicó

“No tenemos que dejar que el pánico nos gane”, dijo a El Litoral Carlos Otrino, gerente del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe, Admitió que es probable que los precios altos se mantengan por un tiempo pero aseguró que habrá un necesario reacomodamiento “en cuanto ingrese más mercadería”.

Otrino explicó que la papa que habitualmente provine de Azul, en la provincia de Buenos Aires, fue afectada por lluvias y no ingresó al mercado local. Y que productores de otras regiones prefirieron acudir al mercado central en Buenos Aires donde el precio fue aún más alto, por la misma razón: cuanto más consumidores, más demanda.

Admitió que el viernes “pudo haber alguna transacción por 700 pesos” para la bolsa de papas, pero “la mayoría estuvo en unos 600 pesos”. Por esos días, “en campo, la papa estuvo en 420 pesos, ya en bolsa”.

Otrino estimó que este lunes 23 podría haber una baja y rondar los 550 pesos. “Pensamos que llegarán más camiones y que con más mercadería se producirá un reacomodamiento”, dijo.

Ante otra consulta, sostuvo que la cadena de comercialización —además de la producción que siempre está sujeta a factores climáticos— esta vez está afectada por la cuarentena. “Hay problemas en la producción de bolsas”, comentó, así como “de cajones en los aserraderos y sabemos de empresas líderes a las que les ha costado encontrar imprentas para el etiquetado de sus marcas”, afirmó.

Destacó que la demanda de los supermercados y las verdulerías “se triplicó y en algunos casos hasta se cuadriplicó” durante cada jornada de comercialización en una semana marcada, por la certeza de que el país adoptaría medidas más fuertes para frenar los contagios del Coronavirus. Comentó que otros factores concurrieron para fortalecer la demanda, entre los que destacó el otorgamiento de una ayuda extraordinaria de 3.000 pesos para los sectores más vulnerables.

En cuanto a la suba de la fruta que hasta aquí era una de las más económicas, la naranja, explicó que hay un factor estacional que explica su precio, por su ausencia. Dijo en cuanto a las uvas que estas están ahora aún más caras “porque parte de la cosecha en San Juan y Mendoza no tiene recolectores suficientes”. Otrino agregó que, como todos los años, se termina la época de los zapallitos económicos.

“Es la época de la mandarina”, graficó para referirse al otoño, con una producción menor de todo el sector frutihortícola.

Precio movedizo

Antes del inicio de la jornada de comercialización de este lunes 23, en el Mercado la bolsa de papas cotizaba entre los 420 y los 450 pesos. Las operaciones comenzaron a las 10.30.