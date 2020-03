Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dispensarios

UN JUBILADO

“No es tan fácil como usted dice, gobernador Perotti. Los dispensarios carecen de los elementos indispensables. Digo: ¿por qué el dispensario de Guadalupe, el de Salvador del Carril, el de Avellaneda y vías del FF.CC. por nombrar algunos, empiezan a atender a las 8 u 8.30. El personal ingresa a las 7? ¿Qué hacen durante esa hora que se les abona?, ¿matean, conversan, cuentan chistes? En la emergencia que estamos viviendo, ¿por qué no comienzan a atender a las 7.10 por ejemplo? Pido que haya un jefe que ponga un poco de orden. No está todo resuelto, no es tan fácil como dice el gobernador”.

Costos

MIGUEL PAREDES

“Quería hablar sobre esa nota que publicaron ustedes, sobre los pasajeros que llegaron de afuera y que descendieron en calle Alem y 27 de Febrero. Les digo que hace años que pasa eso... Durante viajes en que he tomado colectivo, he hablado con choferes, coordinadores, y me han dicho que ellos hacen ascender y descender pasajeros en sitios así, por lo que les cobra la Municipalidad o la estación de ómnibus. Entonces, en lugares como el Correo, la avenida Alem, donde está la Shell, en Marcial Candioti, en la ruta 5, ascienden y descienden pasajeros que vienen de la ruta 11, de Paraná, de Brasil, de zonas turísticas... Lo hacen así porque no pueden entrar en la estación de ómnibus por la plata que le cobran”.

¡Saquen el árbol y arreglen la luz!

SONIA BALBUENA

“Me comunico con ustedes, ya que estoy cansada de comunicarme con la Municipalidad. Es por un árbol que tengo en la vereda que lo plantaron vecinos: o lo sacan o le cortan las ramas, porque está rompiendo todos los caños del desagüe a la calle y se me inunda la casa. Además, ahí mismo tenemos una columna en calle Tarragona que iluminaba toda la arteria. Sucede que esa luz no funciona: hace 10 días que estamos reclamando para que repongan el foco. Para colmo, ésta es una zona liberada. La ironía es que estamos a una cuadra de la Jefatura, pero es lo mismo que nada. El intendente Jatón hace 3 meses que está en funciones, pero hay muchas cosas pendientes de solucionar. Por lo menos ¡quiero la luz!”.

Cuarentena

MARÍA DE CIUDADELA

“Soy una abuela de casi 75 años, siempre he tenido a mi cuidado a mis nietos de 3 y 5 años, los mandamos al jardincito; pero ahora, como no tienen que ir, por la cuarentena, la mamá (mi hija) y conforme lo dijo el presidente de la Nación (que uno de los padres podía quedarse para cuidarlos), ella lo quería poner en práctica. El papá de los nenes trabaja en una estación de servicio, mi hija en un hospital, pero en la parte de archivo; es decir que no está directamente relacionada al servicio de salud, no es enfermera, ni médica. Pero resulta que la obligaban a ir a trabajar. Tampoco me podía traer a los chicos, por mi condición de adulta mayor, por lo tanto soy persona de riesgo. Mi hija desde el hospital lleva a su casa muchos virus, sus hijitos están en riesgo. Espero que esto se solucione”.

Turnos

UN LECTOR

“¿Cómo hay que hacer para que el 0800 555 7264, del Instituto del Diagnóstico, atienda? El día 18/3, desde primera hora, llamé por mucho tiempo y nadie me atendió. Telecom informa que las líneas están ocupadas. Así pasan las horas y los días. No consigo turno, ¿cómo hay que hacer? Y cuando uno consigue un turno son para dentro de dos o tres meses. Estamos en emergencia sanitaria, por favor”.

Medicamentos

AFILIADA AL IAPOS

“Quiero pedirle por favor al diario, que algún periodista haga alguna investigación y pida informes, sobre el funcionamiento de la auditoría de medicamentos de la obra social Iapos. Concretamente, de los beneficios especiales o beneficios de excepción, plan 26. Ignoramos quiénes son los auditores, ignoramos su matrícula, la especialidad; no sabemos cuál es el motivo por el cual niegan los pedidos médicos. Sólo dicen, a veces, ingresos superiores. Para el Iapos, parece que cobrar $ 40.000 un jubilado, lo excluye de recibir beneficios del 70 % en medicamentos sumamente costosos, máxime con su precio permanentemente en aumento, más la inflación imperante. Más que los jubilados muchas veces son personas que viven solas y tienen que afrontar otros gastos. No hay lugar físico ni forma de identificar a estos auditores. A veces, un psiquiatra ha informado, por ejemplo, sobre prótesis auditivas. Es todo un tema, al parecer político. Por eso pido que, por favor, ustedes investiguen, a ver si pueden publicar una nota para arrojar un poco de luz sobre la temática”.

Eluden los controles

ALCIDES FABRO

“Quiero denunciar por este medio que el 0800 que instituyó el gobierno provincial para atender denuncias, no contesta. Por eso quiero dejar constancia de que el día 18, varios colectivos de la empresa El Norteño, que trasladaba a gente adulta, supongo de planes de turismo de Pami o algo por el estilo, proveniente desde Brasil, en lugar de hacerlos descender en la terminal de ómnibus, lo hacían en la vereda de la estación de servicio que está en Marcial Candioti y Alem. Presuntamente, en mi opinión humildemente, para eludir los controles sanitarios de la terminal. En una actitud muy escurridiza, los choferes ni siquiera contestaban las requisitorias de la gente de por qué los bajaban allí. De modo que espero que intervenga la autoridad correspondiente, porque me supongo que esos choferes van a seguir trabajando y no van a hacer cuarentena ni nada que se le parezca, y tampoco los pasajeros. Eran pasajeros de una mutual de Coronda”.

Bloqueo ferroviario

ALFREDO SALOMÓN

“Lo vi y no lo pude creer: un tren de pasajeros ferroviario, que partió desde Retiro, no pudo llegar a Rosario. Eso ocurre desde el 2/3 según el diario El Litoral del 18/3. Los responsables son familias que tomaron por su cuenta, desde hace años, terrenos ferroviarios en Villa Gobernador Gálvez, producto de un piquete en las vías que perjudican también servicios hacia Córdoba y Tucumán. Esto nunca se vio, porque las vías ferroviarias siempre eran consideradas como algo intocable. Sin embargo, hoy en día se ha perdido la capacidad de asombro, porque está todo dado vuelta. Digo, ¿dónde están las autoridades que deberían garantizar la seguridad del servicio ferroviario? Me niego a pensar en una intervención interesada en el desprestigio ferroviario. Esto debe concluir en forma inmediata, por razones obvias. Ningún país se beneficia con este tipo de irregularidades. El tren ferroviario presta un gran servicio, que debe ser respetado y protegido para bien de todos”.