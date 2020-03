Pintar con los propios colores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex cantante de Cirse debutó como solista con “Irse”, una canción que relata su cambio y renacimiento artístico. El Litoral repasó junto a la artista este nuevo camino.

Luciana Segovia lanzó el pasado 13 de marzo la primera canción de su carrera solista, en la que cuenta de forma poética la razón por la cuál decidió dejar su anterior proyecto Cirse. “Irse” es la canción que habla de un nuevo comienzo, la cuál compuso en el proceso de duelo y en la que expresa sus sentimientos más profundos y sinceros dando cierre a una etapa.

“Este track combina melodías en piano con sonidos contemporáneos, arreglos del rock, pop y otros géneros, acompañados con la fuerza de su potente voz, que junto con el video clip oficial dirigido por Vrødas, en una gran producción bajo el agua, refleja la nueva propuesta artística, sonora y visual de Luciana”, promocionan desde su producción.

El Litoral se acercó a Luciana para conocer más sobre este mundo interior.

Recomenzar

—¿Cómo fue el proceso entre el final de Cirse y la apuesta por este lanzamiento como solista?

—Hace un tiempo que ya no me sentía cómoda en Cirse, ya no disfrutaba los ensayos, las giras o los shows. Sentía que de alguna manera necesitaba un lugar donde expresarme por completo, ser yo misma. Si bien a la banda le iba bien, no encontraba mi espacio. La idea de ser solista venía coqueteándome hace un tiempo pero me era difícil pensar en dos caminos a las vez. Y traté de no darle importancia a esa necesidad, hasta que me fue imposible. Volvimos de la gira por México y hablé con los chicos.

—¿Cuánto hubo de duelo y cuánto de descanso después de años sin parar?

—Lo loco fue que ambos se dieron a la vez. Yo no tenía nada armado y dejar la banda hizo que me encontrara de golpe con un estilo de vida que no conocía. Hace 16 años que veníamos sin parar haciendo shows, notas, ensayos, toda mi vida giraba alrededor de eso y de golpe me quedé sin nada. El duelo vino acompañado de no hacer nada. Meses largos, casi un año, hasta que salió mi primera canción.

—¿Cómo fue salir a encontrar nuevos compañeros de ruta para el proyecto?

—Toda mi trayectoria hizo que conociera muchísima gente. Conocí de todo, gente que vale la pena y otra que no tanto. Lo bueno es que supe inmediatamente a quién acudir. Me guié por los valores. Quería un equipo de gente con valores y buena energía, y así me armé desde mi manager, hasta los productores y músicos.

Identidad

—Como solista la responsabilidad recae sobre vos, más allá de estar acompañada. ¿Cuán diferente lo sentís a estar en una banda?

—Es muuuy diferente. Siempre hago esta analogía: tener una banda es pintar un cuadro de a muchos, puede quedar bueno , claro, pero no deja de ser el reflejo de varios. Ahora siento que estoy pintando yo sola, donde elijo qué pintar, cómo y de qué color. ¡Es fantástico! Desde la música, la letra y los videos. Todo ahora tiene otro sentido.

—¿En qué momento empezaron a surgir las canciones nuevas?

—Cuando empecé a sanar, seis o siete meses después de dejar la banda. Salió mi primera canción “Irse” y luego comenzaron a salir otras más. Al principio fue lento, pero luego comenzó a tomar otra velocidad.

—Siempre fuiste muy personal a la hora de escribir. ¿Cómo fue la composición de “Irse”, tu primer single, que habla de este proceso?

—Como te contaba anteriormente, “Irse” fue mi primera canción. Supe automáticamente que si quería hacer este nuevo camino solista, era la oportunidad para mostrar quién soy realmente, para ser súper genuina, súper sincera. Así que respeté mis procesos y decidí salir con “Irse”, una canción lenta que representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Compuesta en pleno duelo, que habla de aprender a soltar para volver a nacer.

Bajo el agua

—¿Cómo fue la realización del video junto a la productora Vrødas, desde la idea a la filmación?

—La idea de filmarlo bajo el agua la tuve desde el primer momento. La canción es tan etérea que necesitaba un video súper sensorial que termine de explicar lo que quería trasmitir. Trabajar de manera integral es lo que siempre quise y la gente de Vrødas aceptó el reto.

Obviamente no fue nada sencillo ya que yo no contaba con experiencia bajo el agua: por una operación de oídos que pude realizar de adulta, nunca nadé bajo el agua. Tuve que tomar dos clases de buceo antes del clip, donde aprendí a bajar a profundidad, nivelar presiones de los oídos, liberar oxígeno de los pulmones para no flotar y practicar la apnea. ¡Un caos! Que por suerte tuvo buenos resultados.

—Te tocó un año complejo para iniciar esta nueva etapa. ¿Qué tenías pensado para este lanzamiento y cuál es la expectativa ahora?

—Sinceramente tenía la idea de bajar 10 cambios y lanzarme tranquila con una canción en abril de este año, en todas las plataformas digitales. Pero recibí una invitación de EB Producciones, a quienes estoy muy agradecida, para abrir el show de Tokio Hotel en el Gran Rex y no pude negarme, adelanté todo el lanzamiento, ya que ese show era para el 21 de marzo. Dada la situación del coronavirus de público conocimiento se cancelaron todos los shows y el plan ahora es ir lanzando canciones. Estoy atenta día a día a lo que pasa en el mundo, esa ahora es la prioridad, aprovechar la cuarentena para componer y ver mas adelante que me depara el destino.