Martes 24.03.2020 - Última actualización - 13:21

13:20

Lo principal es entender que la cuarentena obligatoria es una situación transitoria. Atender a los demás es, más que nunca, una ayuda mutua. “El aislamiento físico no debe ser un aislamiento social”.

La recordada frase del Chapulín Colorado, “calma, calma, que no cunda el pánico”, aplica perfecto para estos tiempos. La paralización de las actividades cotidianas por las medidas gubernamentales de restricción de circulación por la ciudad debido a la pandemia por Covid-19 es un evento inesperado y disruptivo que afecta nuestra salud mental de alguna manera. Algunas de las respuestas esperables pueden ser el miedo intenso, ansiedad, angustia, irritabilidad y enojo; como también el recuerdo de vivencias traumáticas, la falta de concentración y problemas en el sueño.



Por este motivo, desde el área de Salud Mental de la provincia brindaron algunas recomendaciones para la población. Lo primero que se debe tener en cuenta es que “esta situación es transitoria, por lo que recuperaremos nuestra vida habitual”.



Además, “no hay que tener miedo de reconocer y expresar los sentimientos que esto genera. En momentos como los que estamos viviendo es esperable sentirse abrumado, estresado, ansioso o molesto, entre otras reacciones emocionales. Dese tiempo para detectar y expresar lo que siente”.



“Tome esta situación como una oportunidad para descubrir sus sentimientos de solidaridad y empatía con los demás”, se recomienda en tercer lugar. “Ocuparse de otras personas también puede ayudarlo a usted”. Esto es tanto para los convivientes como con personas en otro lugar, e hace hincapié en ayudar a los niños a expresar sus sentimientos, en la rutina y animarlos a jugar y realizar actividades. También se recomienda mantener contacto telefónico con los adultos mayores para brindarles apoyo emocional y “ayudarlos a comprender la información que reciben en forma clara. Repetir las veces que sean necesarias. El aislamiento físico no debe ser un aislamiento social”.



Luego se indica no desatender el cuidado personal, mantener contacto con otros para sobrellevar el aislamiento y evitar la sobreinformación. Por último, en caso de que sea necesario, hay que considerar el apoyo de un profesional de la salud mental. “Ante la duda consulte, así nos cuidamos entre todos”.

Responsabilidad social al comunicar



Para la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel (MP 4) “hay una gran responsabilidad en cómo lo abordan los medios de comunicación, dijo, he hizo hincapié en las palabras que se utilizan para comunicar. “Si me hacen una entrevista para achicar el pánico no hablemos de encierro, como me ocurrió en estos días en un medio radial”, ejemplificó. “Si te llevás ‘como la mona’ con la persona que convivís y venís bajoneado, te puede agarrar una depresión, pero no digamos que la cuarentena de por sí te va a generar una patología”. Y finalizó diciendo que “en ese sentido, me saco el sombrero ante el tono de las comunicaciones que se han hecho desde Presidencia, que hasta ahora fueron muy prudentes”.

Terapia on line en tiempos de pandemia: piden garantizar la privacidad y confidencialidad



Ante la imposibilidad de continuar un tratamiento psicológico cara a cara debido a las restricciones de circulación por la ciudad surge la alternativa de la “terapia on line”. Esta modalidad no está regulada y se desaconseja. Pero cuando es la única alternativa —como en estos días— es implementada por los profesionales de la salud mental para el vínculo con sus pacientes, siempre y cuando “se garantice la privacidad y confidencialidad”, sostiene la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel (MP 4).



“En el marco de la actual pandemia, circunstancia en la cual las y los profesionales de la salud somos considerados esenciales y convocados a responder a las necesidades de nuestra comunidad, queda a cargo del criterio profesional de las y los colegas determinar, en cada situación, la modalidad de atención del paciente para facilitar la continuidad de los tratamientos, con especial cuidado de garantizar la privacidad y confidencialidad de los mismos”, señala un comunicado difundido por el Colegio de Psicólogos, que llegó a todos los profesionales.



“Los psicólogos somos prestadores de salud y debemos atender la emergencia, como lo hicimos durante la inundación de 2003. Por ende, debemos garantizar la continuidad de los tratamientos de aquellos que lo necesiten”, explicó Niel. “Depende de lo que quiera hacer el paciente y de si cuenta con una computadora para realizar un tratamiento on line”.



Sin embargo, hoy “la terapia on line no está reglamentada”, aclaró la titular del Colegio, “porque existen dudas acerca de la privacidad de la información”, advirtió. “Entonces dependerá en cada caso de lo que el paciente acuerde con su psicólogo”. Y ejemplificó: “Si el paciente está en crisis no podés atenderlo por teléfono ni por videoconferencia, entonces hay que evaluar qué es mejor en cada situación”.