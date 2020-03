Cómo hablar con los chicos en tiempos de "infodemia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Charlar sobre la pandemia, la cuarentena y los cuidados que debemos tener para ante las informaciones que circulan sobre el Covid-19 al momento de comunicarse con los chicos, puede ser un desafío para muchos padres. La Lic. en Ciencias de la Familia, Mariana Borga, sugiere cómo hacerlo con claridad y sin generar pánico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “infodemia” una práctica que consiste en difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que aumenta el pánico o la angustia en las sociedades. Vivimos en una época donde abunda la información, y sin embargo, nunca ha sido más fácil engañarnos. Todos escuchamos audios enviados por supuestas eminencias que, obviamente, nunca sabemos de dónde provienen. Estos mensajes llenos de tremendismo pueden generar angustia, incertidumbre y la sensación de estar en una serie de zombies. Como en cualquier cuestión educativa, los adultos somos modelos para nuestros hijos. En la gestión de la información, también.



El primer axioma de la comunicación enseña que es imposible no comunicar. Comunicamos palabras, gestos y conductas. Entonces, después de veinte audios, mensajes y videos respecto al advenimiento del Apocalipsis, ¿cómo estás en tu casa? ¿Qué le transmitís a tu gente? Aunque no le muestres el audio a tu hijo, le comunicás a través de tu lenguaje no verbal que se avecina algo terrible. Lo que llamamos comúnmente “generar clima”. No manejamos las condiciones metereológicas, pero si podemos inspirar el clima que se respira en nuestra casa.



La responsabilidad y la conciencia social se muestran en gestos concretos. Quedarse en casa, evitar replicar audios y textos sobre temas tan sensibles sin conocer la fuente, puede ser nuestro aporte a la salud de la comunidad.



Qué tener en cuenta



La Lic. en Ciencias de la Familia, Mariana Borga, sugiere cómo comunicarse con los más pequeños en esta época de pandemia mundial.



-En primer lugar, cuidar mi cabeza y mi corazón para poder cuidar la cabeza y el corazón de mis hijos. Evitar exponerme al bombardeo de datos. Si algo me interesa, buscar información en páginas oficiales institucionales o de personas referentes.



Respetar las indicaciones sin obsesionarse. Conservar la tranquilidad. El miedo es una herramienta que nos ayuda a prevenir o enfrentar situaciones. Pero transmitir pánico, no implica generar más conciencia social.



-En relación a los chicos, la información que podemos brindar siempre debe ser adecuada a su edad. En las escuelas, para los distintos niveles, se informó sobre el Covid-19. Podemos pedirles que nos cuenten qué les explicaron y qué es lo que vienen escuchando para disipar sus dudas y transmitirle tranquilidad. Esto para cualquier tema: conocer qué sabe el niño y qué es lo que le preocupa.



-Para los más pequeños, es la oportunidad de instalar hábitos de higiene, a través de infografías atractivas que podemos encontrar. Cuando son más grandecitos y preguntan, les podemos contar sobre la enfermedad, y que lavándonos las manos y quedándonos en casa, podemos evitar el contagio a nosotros y a los otros. También explicarle que hay personas a las que debemos proteger más, como a los abuelos, o a la tía que está embarazada.



-Para muchas familias este tiempo será de desafíos y cambios, por ejemplo en mi caso tuve que suspender el cumple de mi hija. Si bien no es una noticia fácil de digerir para los y las cumpleañeras, hay un sentido que se comunica en la suspensión: cuidarnos y cuidar a nuestra gente. Ser claros en esto, transmitirle adecuadamente el por qué. Con firme amabilidad y sin culpa, porque cancelar una fiesta en este momento es lo correcto. No tengamos miedo de hacer lo que está bien, aunque a veces cueste. Es parte de crecer. Es aumentar esa baja tolerancia a la frustración.



-Es una oportunidad de enseñanza práctica de paciencia y empatía. Y también de gratitud. Es la oportunidad de mostrarles que hay héroes que no juegan al fútbol, que no son famosos, y que son quienes arriesgan su salud para cuidarnos a todos. Que también tienen sus familias, sus hijos que los esperan sanos. Por ellos también colaboramos evitando contagio y pánico.