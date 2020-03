5.463 mujeres dejaron registro de una situación de violencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son casi mil más que en el mismo período de 2018. La cantidad de constancias es mucho mayor: 9.029, porque a veces la misma víctima recurre a dos o más lugares y por más de un padecimiento. La violencia sexual es la más presente entre niñas de 0 a 9 años. La estadística no incluye femicidios.

“La diferencia existente entre total de mujeres y total de registros, refiere a la cantidad de veces que algunas de estas mujeres en situación de violencia han dejado registro en alguna de las diversas áreas del Estado, por una o más de un acontecimiento violento”. Como se verá, la aclaración es necesaria: el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos estableció que, entre mayo y agosto de 2019, un total de 5.463 mujeres dejaron constancia de una situación de violencia, pero como ese trámite se hizo en más de una oportunidad, el total de registros fue de 9.029.

Las cifras se desprenden de la sexta publicación del Registro Único de Violencia hacia la Mujer (Ruvim), que recoge datos a partir de un trabajo articulado y colectivo “de cada una de las áreas del estado provincial, como así también de los estados municipales y comunales, sumado al intenso trabajo de los y las trabajadoras de Ipec”, señala el organismo. Y plantea que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias es una de las principales reivindicaciones sociales en el mundo, en la Argentina y en nuestra provincia y, por lo tanto, “el registro estadístico con perspectiva de género debe continuar su camino de crecimiento y fortalecimiento”.



Como se dijo, los datos presentados responden al total de registros vinculados a violencia de género, y no al total de situaciones.



El Ruvim -que se aloja en el Ipec- fue creado en el marco del Observatorio Provincial de Violencias de Género, definido en la Ley provincial Nº 13.348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, con el objetivo de construir un sistema permanente de información relativa de las distintas formas que asumen la violencia hacia las mujeres.



El registro incluye a todas las mujeres o personas autopercibidas como mujer, sin límites de edad que sufren violencia por situación de género. Basta que se encuentren registradas por haber realizado la denuncia y/o por haber solicitado algún tipo de asistencia o acompañamiento (jurídico, legal, sanitario, entre otros posibles) por ellas mismas o por una tercera persona, ante organismos estatales (provincial, municipales o comunales) y organizaciones sociales.



Los datos



- En cuanto al tipo de registros, la mayoría, 36 %, fue por denuncia policial, 33 % por atención médica, 18 % por asesoramiento y orientación y 1 % por exposición policial. Un dato relevante es que, comparado con períodos anteriores, aumentó notablemente el de denuncias judiciales. Esto es por el ingreso de cargas provenientes del Área Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes dependiente del Juzgado de Familia de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, cuestión que incrementó, a su vez, el total de registros.



- Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría tiene entre 20 y 29 años y entre 30 y 39 (25 y 25 %, respectivamente); luego, entre 10 y 19 y entre 40 y 49 (14 % cada grupo). Los extremos coinciden entre la franja de 0 a 9 años y la de 50 a 59 (6 % en cada caso).



- La mayoría de los registros son por violencia psicológica (68 %), una alta incidencia hay en violencia física (44 %), sexual (7 %), económica/patrimonial (7 %) y simbólica (3 %). La suma supera el 100 % porque en muchos casos se registra más de una situación. De hecho, un 36 % de los registros contienen dos tipos de violencia y un 6 %, tres o más.



- Las mujeres de 50 y más años son quienes más registran violencia psicológica (61 %); la violencia física adquiere mayor relevancia en la franja de 20-29 años (54 %) y la violencia sexual entre niñas de 0-9 años (38 %) y alcanza el 33 % en el grupo de 10 a 19 años.



- “Sin datos” es uno de los ítems contemplados en varios de los relevamientos: es alto en la edad de los agresores (74 %), en la modalidad de violencia (41 %) y en la hora del día (71 %). Por el contrario, se tienen detalles certeros en la edad de la víctima, el vínculo con el agresor y la tipología de violencia.



Todo suma



Las áreas que forman parte del sistema de carga Ruvim son comisarías de la Mujer, Centros Territoriales de Denuncia, cárcel de la Mujer de la ciudad de Santa Fe, Dirección de Mujeres y Disidencias de municipios y comunas convenidas con Ruvim, Defensoría del Pueblo (Centro de asistencia a la Víctima), Área Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes dependiente del Juzgado de Familia de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Centro de Asistencia Judicial, Bienestar Docente (Ministerio de Educación), Amsafe, Centros de Acción Familiar, organizaciones sociales, Asociación Civil Generar, Ipec y Secretaría de Derechos Humanos.



Se continúa con el proceso de ampliación e incorporación de áreas, instituciones, organizaciones y espacios relacionados directamente con situaciones de violencia de género.



Durmiendo con el enemigo



Uno de los cuadros elaborados por el Ruvim relaciona la edad de la víctima al vínculo con el agresor (pareja, ex pareja, familiares y no familiares). Entre las víctimas de 40 a 49 años, la mayoría (42 %) sufrieron violencia de su pareja; de los 20 a los 29 y los 30 a los 39, una cifra importante (26 % en ambos casos) por su ex pareja; de los 0 a los 9 años y de 10 a 19 (34 % y 32 %, respectivamente) de familiares. De no familiares (personas que no forman parte de su grupo familiar, pero que hayan tenido en algún momento o sostengan un vínculo amoroso o de amistad), la mayor incidencia está en la franja de 20-29 años (30 %).



En casi la mitad de los casos (48 %) no hay datos sobre el vínculo con víctimas de entre 0-9 años. En este mismo grupo etario, son mayoría los registros por violencia sexual.



Tapa



Antes de comenzar a leer y analizar el informe del Registro Único Provincial de Situaciones de Violencia hacia la Mujer, Ruvim, llama la atención la portada. “Forma parte de un proceso de trabajo en conjunto con la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani”, se aclara en la publicación, donde consta el agradecimiento a la comunidad educativa de la institución. La imagen correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 pertenece a Julieta Ocampo.



